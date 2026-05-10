Krah tuzlanske Slobode za samo dvije godine: Od istorijskog uspjeha u Evropi do ispadanja iz Premijer lige BiH

Rukometaši Slobode su za samo dvije godine prošli put od osmine finala EHF Evropskog kupa, što je istorijski uspjeh za tuzlanski klub, do ispadanja iz Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Sloboda iz Tuzle je porazom od dobojske Sloge (24:30) u dvorani "Mejdan" definitivno ispala iz Premijer lige BiH!

Tužan je to kraj za tuzlansku ekipu, koja je prije dvije godine igrala osminu finala EHF Evropskog kupa, što je bio najveći uspjeh za crno-crvene u istoriji kluba.

Ekipa je pod vođstvom banjalučkog trenera Mirka Mikića dvije godine zaredom igrala u Evropi, ali je njegovim povratkom u matični Borac m:tel krenuo sunovrat tuzlanskog kluba.

Kad je u januaru klub ostao bez rukovodstva počelo je osipanje igrača, pa je trener Emir Suhonjić polusezonu odigrao praktično s mladim timom, koji će dogodine nastupati u Prvoj ligi Federacije BiH.









