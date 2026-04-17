Borac siguran protiv "fenjeraša": Sloboda bez šanse u "Boriku"

Bojan Jakovljević
Banjalučki rukometaši zabilježili 16. pobjedu u prvenstvu.

Borac ubjedljivo pobijedio Slobodu Izvor: Ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Dobojska Sloga nakratko je u prošlom kolu prekinula pobjedničku seriju banjalučkog Borca, ali se tim Mirka Mikića vrlo brzo oporavio i očekivano u svom "Boriku" slavio protiv Slobode.

Kritike trenera Mikića i jednog od najiskusnijih Nebojše Grahovca kao da su urodile plodom, pa su rukometaši Borca odigrali veoma ozbiljno i ubjedljivo porazili rivala iz Tuzle 37:24.

Posljednjeplasirani tim lige nije imao šanse protiv "crveno-plavih", koji su u prvih 30 minuta stekli sigurnu prednost. Na pauzi između dva poluvremena Banjalučani su vodili 18:12.

Slično je bilo i u nastavku, gdje su domaći apsolutno kontrolisali meč i na kraju zasluženo slavili sa "plus 13".

Ravnopravno su Banjalučani rasporedili golove, pa su sa po pet pogodaka najefikasniji bili Nikša Trivunović, Miloš Nježić, Sergej Ševa i Amar Herić, dok su po četiri puta protivničku mrežu tresli Arsenije Bubić i Novak Petrović.

Prvo ime susreta bio je Maid Čolo. Rukometaš Slobode susret je završio sa sedam postignutih pogodaka, a po četiri puta su se u strijelce u redovima tuzlanskog tima upisali Nermin Šerbečić, Harun Šestan i Nikola Bašić.

Borac nakon 16. pobjede u sezoni ostaje na drugoj poziciji, dok je Sloboda i dalje zakucana za samo dno premijerligaške tabele.

