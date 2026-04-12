Borba za titulu gotova, ali je "pakleno" u trci za drugo mjesto: Borac, Konjuh i Slogu dijeli samo jedan bod!

Očekuje nas izuzetno dramatična završnica Premijer lige BiH u rukometu, kad je riječ o borbi za vicešampionsku poziciju.

Treba da se desi čudo do kraja sezone, pa da rukometaši Izviđača ne osvoje četvrtu uzastopnu titulu. Ljubušaci na prvom mjestu imaju 36 bodova iz 20 utakmica, odnosno pet bodova više od drugoplasiranog Borca m:tel, uz dva meča manje. Tako je praktično izvjesno da će titula ponovo završiti u Hercegovini, a u preostalom vremenu do kraja sezone čeka nas "paklena" trka za zauzimanjem druge pozicije, koja mnogo toga donosi!

Prema posljednjim informacijama, koje tek treba da potvrdi Evropska kuća rukometa, vicešampion BiH bi takmičenje u Evropskom kupu, trećem takmičenju po jačini, počeo čak od trećeg kola. Preskočio bi, naime, prva dva i onda došao nadomak evropskog proljeća, s obzirom na to da je treća runda posljednja koja bi se igrala do kraja kalendarske 2026. godine.

Trenutno je na toj poziciji Borac m:tel, sa 31 bodom iz 22 utakmice, ali su Banjalučani ovog vikenda propustili dobru priliku da "zacementiraju" drugo mjesto i nešto mirnije dočekaju kraj prvenstva. Crveno-plave je u srpskom derbiju 22. kola, odigranom u Osječanima, porazila dobojska Sloga rezultatom 29:28 i prišla na samo bod zaostatka. Toliko kasni i Konjuh, koji je trijumfovao na uvijek vrućem gostovanju u Gračanici (25:27), a nešto manje šanse za drugo mjesto, s obzirom na to da zaostaje pet bodova za Banjalučanima, ima Vogošća.

Nakon poraza u duelu sa starim rivalom, Borac m:tel je sada pod imperativom pobjede u Boriku protiv "davljenika" Slobode. Biće to za izabranike Mirka Mikića pretposljednja domaća utakmica u sezoni, nakon koje će pred domaćom publikom još odmjeriti snage sa Zrinjskim. Sa druge strane, gostovaće Goraždu i Derventi, ekipama koje u preostala četiri kola čeka mukotrpna borba za opstanak.

Trenutno trećeplasirani Konjuh biće u narednom kolu na najtežem mogućem ispitu. Čeka ga put na duel sa Izviđačem, nakon čega će u Živinice stići visočka Bosna. Pretposljednje kolo rezervisano je za gostovanje Maglaju, dok će prilikom spuštanja zavjese na prvenstvo rival pred živiničkom publikom biti Vogošća.

Sloga će u prvom narednom kolu ići u goste Leotaru, poslije čega će spojiti dva meča pred domaćim navijačima. U Osječane dolaze Krivaja i Gračanica, dok će sezona biti zaključena gostovanjem Slobodi.

RASPORED KLUBOVA DO KRAJA SEZONE

Borac m:tel (31 bod): Sloboda (d), Goražde (g), Zrinjski (d), Derventa (g)

Konjuh (30 bodova): Izviđač (g), Bosna (d), Maglaj (g), Vogošća (d)

Sloga (30 bodova): Leotar (g), Krivaja (d), Gračanica (d), Sloboda (g)







