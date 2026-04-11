"Moraju sami sa sobom da razluče!" Grahovac kritikuje mlade saigrače: Ne možemo Vranješ i ja da vučemo 100 godina!

Golman Borca m:tel imao je šta da kaže mlađim saigračima poslije neuspjeha u Osječanima (29:28).

Iako su u 46. minutu imali prednost od četiri gola (18:22), rukometaši Borca m:tel nisu uspjeli da savladaju Slogu u Osječanima, u velikom derbiju 22. kola Premijer lige BiH. U narednih pet minuta, dobojski tim napravio je seriju 6:0 za veliki preokret, da bi poslije dramatične završnice stigao do pobjede, zahvaljujući pogotku Borisa Bosića pet sekundi prije kraja (29:28).

Odličnu partiju između crveno-plavih stativa pružio je Nebojša Grahovac (1984.). Zaustavio se na 20 odbrana, a nekoliko sjajnih intervencija u ranoj fazi drugog poluvremena poguralo je ekipu ka prednosti koja je prokockana u kasnijoj fazi nastavka.

"Šta da kažem, još sam pod adrenalinom... Čestitao bih ekipi Sloge, mislim da su bili bolji bez obzira što je rezultat jedan razlike. Manje su griješili i to je ta razlika. Dvije podjednake ekipe, imaju veliki roster, jedna od tri najbolje ekipe u ligi. Zasluženo su pobijedili, mi moramo da svedemo na minimum neke greške, da popravimo disciplinu, pogotovo ovi mladi igrači", rekao je Grahovac, nastavivši:

"Moraće sami sa sobom da razluče. Malo ću biti grub i otvoren, mora se preuzeti prije svega inicijativa. Biologija je takva, ne možemo Vranješ i ja da vučemo još 100 godina. Ovo je rat, svaki put tako ulazimo. Ne okrivljujem nikoga, goovrim uopšteno, to nas je koštalo, ta disciplina, takođe par nekih golova koje sam ja primio, a koje je trebalo da odbranim. Svako ponaosob treba da se analizira i da bidimo do kraja sezone gdje ćemo biti."

Četiri kola prije kraja sezone Borac m:tel na drugoj poziciji ima 31 bod, jednim više od večerašnjeg rivala.

