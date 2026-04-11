logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Moraju sami sa sobom da razluče!" Grahovac kritikuje mlade saigrače: Ne možemo Vranješ i ja da vučemo 100 godina!

"Moraju sami sa sobom da razluče!" Grahovac kritikuje mlade saigrače: Ne možemo Vranješ i ja da vučemo 100 godina!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Golman Borca m:tel imao je šta da kaže mlađim saigračima poslije neuspjeha u Osječanima (29:28).

Nebojša Grahovac o utakmici Sloga Borac Izvor: MONDO/ustupljena fotografija/Vladimir Šutvić

Iako su u 46. minutu imali prednost od četiri gola (18:22), rukometaši Borca m:tel nisu uspjeli da savladaju Slogu u Osječanima, u velikom derbiju 22. kola Premijer lige BiH. U narednih pet minuta, dobojski tim napravio je seriju 6:0 za veliki preokret, da bi poslije dramatične završnice stigao do pobjede, zahvaljujući pogotku Borisa Bosića pet sekundi prije kraja (29:28).

Odličnu partiju između crveno-plavih stativa pružio je Nebojša Grahovac (1984.). Zaustavio se na 20 odbrana, a nekoliko sjajnih intervencija u ranoj fazi drugog poluvremena poguralo je ekipu ka prednosti koja je prokockana u kasnijoj fazi nastavka.

"Šta da kažem, još sam pod adrenalinom... Čestitao bih ekipi Sloge, mislim da su bili bolji bez obzira što je rezultat jedan razlike. Manje su griješili i to je ta razlika. Dvije podjednake ekipe, imaju veliki roster, jedna od tri najbolje ekipe u ligi. Zasluženo su pobijedili, mi moramo da svedemo na minimum neke greške, da popravimo disciplinu, pogotovo ovi mladi igrači", rekao je Grahovac, nastavivši:

"Moraće sami sa sobom da razluče. Malo ću biti grub i otvoren, mora se preuzeti prije svega inicijativa. Biologija je takva, ne možemo Vranješ i ja da vučemo još 100 godina. Ovo je rat, svaki put tako ulazimo. Ne okrivljujem nikoga, goovrim uopšteno, to nas je koštalo, ta disciplina, takođe par nekih golova koje sam ja primio, a koje je trebalo da odbranim. Svako ponaosob treba da se analizira i da bidimo do kraja sezone gdje ćemo biti."

Četiri kola prije kraja sezone Borac m:tel na drugoj poziciji ima 31 bod, jednim više od večerašnjeg rivala.

(mondo.ba)

Tagovi

Rukomet RK Borac Rukometna liga BiH RK Sloga Doboj Nebojša Grahovac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC