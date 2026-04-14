Sjajan gest RK Borac m:tel: Pokloni za sve bebe rođene na godišnjicu najvećeg uspjeha!

Dragan Šutvić
Sve bebe rođene 11. aprila ove godine dobile su poseban poklon od RK Borac m:tel.

RK Borac pokloni za bebe Izvor: UKC RS

Rukometni klub Borac m:tel u tekućoj godini obilježava najveći klupski uspjeh.

Prije tri dana, navršilo se tačno pet decenija od osvajanja titula evropskog šampiona, trijumfom u Boriku nad danskom Fredericijom. Za članove legendarne generacije Radeta Unčanina, Abasa Arslanagića, Zdravka Rađenovića i Slobodana Vukšu upriličen je prijem u klupskim prostorijama u Gospodskoj ulici, u kojoj su se nešto kasnije okupili Lešinari i bakljadom pozdravili junake koji su pronijeli pehar glavnim gradskim šetalištem.

Svečana akademija povodom pola vijeka od evropskog trona trebalo bi da bude održana u prvoj polovini juna u Banskom dvoru, a klupska delegacija priredila je jedan sjajan gest. Posjetili su, naime, Univerzitetski Klinički centar Republike Srpske i svim bebama rođenim na godišnjicu osvajanja najznačajnijeg pehara u klupskoj istoriji poklonile suvenire sa klupskim grbom.

Tako je svako novorođenče rođeno 11. aprila na poklon dobilo benkicu, siperak i šal.

Rukometaši Borca m:tel na dobrom su putu da zauzmu drugo mjesto u šampionatu BiH, koje bi trebalo da donese nastup u trećem kolu Evropskog kupa. Izabranici Mirka Mikića imaju 31 bod, jedan više od Konjuha i Sloge, a u prvoj narednoj ligaškoj utakmici dočekaće tuzlansku Slobodu. Ovaj meč igra se u petak (17. april) u Boriku, sa početkom u 19.30 časova, uz direktan prenos na Adriatik Sport TV.

