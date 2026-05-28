Vico Zeljković posjetio "zmajeve" pred meč sa Makedoncima

Izvor: FS BiH

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković danas je na Ilidži posjetio reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja se priprema za predstojeće izazove i nastup na Svjetskom prvenstvu.

Tokom druženja sa reprezentativcima i članovima stručnog štaba, predsjednik FS BiH čestitao je ekipi na velikom uspjehu i plasmanu na najveću svjetsku fudbalsku smotru, istakavši da su svojim rezultatima obradovali navijače širom Bosne i Hercegovine i još jednom pokazali snagu zajedništva i kvalitet koji posjeduje nacionalni tim.

Zeljković je reprezentativcima i stručnom štabu poželio mnogo sreće i uspjeha u predstojećim utakmicama, naglasivši da vjeruje u njihov kvalitet, profesionalan odnos i borbenost kojom su izborili mjesto među najboljim selekcijama svijeta.

Ovom prilikom predsjednik Saveza uručio je reprezentativcima i članovima stručnog štaba prigodne poklone kao znak podrške i zahvalnosti za sve što su ostvarili u dresu Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz bh. kuće fudbala.

"U reprezentativnom kampu vlada odlična atmosfera, a Zmajevi nastavljaju pripreme za prijateljske utakmice i nastup na Svjetskom prvenstvu 2026", istakli su iz FS BiH.

Fudbalska reprezentacija BiH će sutra uveče (20.30) na Koševu odmjeriti snage sa Sjevernom Makedonijom u posljednjoj utakmici prije odlaska na Mundijal.

Prije samog starta prvenstva svijeta, izabranici Sergeja Barbareza će 6. juna u Sent Luisu ukrstiti koplja sa Panamom. Prvi meč na Mundijalu odigraće šest dana kasnije u Torontu protiv Kanade.

(mondo.ba, D. Šutvić)

