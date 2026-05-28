logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vico Zeljković posjetio "zmajeve" pred meč sa Makedoncima

Vico Zeljković posjetio "zmajeve" pred meč sa Makedoncima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Predsjednik FS BiH je tom prilikom reprezentativcima uručio prigodne poklone.

Vico Zeljković posjetio reprezentativce BiH Izvor: FS BiH

Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković danas je na Ilidži posjetio reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja se priprema za predstojeće izazove i nastup na Svjetskom prvenstvu.

Tokom druženja sa reprezentativcima i članovima stručnog štaba, predsjednik FS BiH čestitao je ekipi na velikom uspjehu i plasmanu na najveću svjetsku fudbalsku smotru, istakavši da su svojim rezultatima obradovali navijače širom Bosne i Hercegovine i još jednom pokazali snagu zajedništva i kvalitet koji posjeduje nacionalni tim.

Zeljković je reprezentativcima i stručnom štabu poželio mnogo sreće i uspjeha u predstojećim utakmicama, naglasivši da vjeruje u njihov kvalitet, profesionalan odnos i borbenost kojom su izborili mjesto među najboljim selekcijama svijeta.

Izvor: FS BiH

Ovom prilikom predsjednik Saveza uručio je reprezentativcima i članovima stručnog štaba prigodne poklone kao znak podrške i zahvalnosti za sve što su ostvarili u dresu Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz bh. kuće fudbala.

"U reprezentativnom kampu vlada odlična atmosfera, a Zmajevi nastavljaju pripreme za prijateljske utakmice i nastup na Svjetskom prvenstvu 2026", istakli su iz FS BiH.

Fudbalska reprezentacija BiH će sutra uveče (20.30) na Koševu odmjeriti snage sa Sjevernom Makedonijom u posljednjoj utakmici prije odlaska na Mundijal.

Prije samog starta prvenstva svijeta, izabranici Sergeja Barbareza će 6. juna u Sent Luisu ukrstiti koplja sa Panamom. Prvi meč na Mundijalu odigraće šest dana kasnije u Torontu protiv Kanade.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vico Zeljković fudbal zmajevi BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC