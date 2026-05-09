Rudar Prijedor poveo, pa doživio debakl protiv Sarajeva!

Prijedorčani su bili u prednosti nakon prvih 45 minuta, ali su u nastavku primili četiri gola i upisali težak poraz.

Izvor: Facebook/FK Rudar Prijedor

Dani Romera je u 45. minutu, nakon velike greške Šejna Marudže, uspio da savlada Sanina Mušiju i omogući Rudar Prijedoru da na pauzu duela sa Sarajevom ode uz gol prednosti.

U tim trenucima bili su izabranici Perice Ognjenovića na dobrom putu da ostvare zlata vrijednu pobjedu u borbi za opstanak, ali su umjesto toga doživjeli debakl. Sarajevo je u nastavku postiglo četiri gola (2:4) i još više umanjilo šanse Prijedorčana da i naredne sezone igraju u bh. eliti.

Kako rekosmo, Rudar Prijedor je u posljednjem minutu prvog dijela postigao vodeći pogodak. Nakon što mu je golman Sarajeva Sanin Mušija dodao loptu, kardinalnu grešku je napravio Šejn Marudža, što je iskoristio iskusni španski napadač u taboru Rudara Dani Romera i postigao sedmi pogodak u španskom dresu u 12. nastupu.

Odmah čim je počeo nastavak, bordo tim je stigao do izjednačenja. Mihael Kuprešak je uputio centaršut sa desne strane, a Agon Elezi umakao pažnji Viktora Grbića i udarcem glavom savladao Mišu Dubljanića.

Istovremeno su se u Bijeljini sastali Radnik i Zrinjski, a minimalnu pobjedu (0:1) izvojevali su "plemići" pogotkom Karla Abramovića iz 75. minuta.

Potpuni preokret u Prijedoru viđen je u 62. minutu. Kuprešak je tada realizovao jedanaesterac nakon što je prethodno Roberto Koral igrao rukom pred svojim golom. Arbitar Darko Gedžić iz Brčkog se prvobitno nije oglasio, ali je odluku promijenio nakon poziva iz VAR sobe i gledanja snimka.

Samo osam minuta kasnije bilo je 1:3. Tada je svoj prvi od dva gola postigao Frensis Kjereme, nakon centaršuta Beganovića, dok je drugu recku pored svog imena stavio na ulasku u posljednjh 10 minuta, nakon što je Kuprešak izveo korner.

Rudar Prijedor je do kraja susreta samo uspio da ublaži poraz, tako što je u 86. minutu Andres Mohedano pogotkom krunisao jedan udarac iz daljine.

U narednom kolu Rudar Prijedor će biti gost Veleža.

PREMIJER LIGA BiH – 33. kolo

Subota (9. maj):

Rudar Prijedor – Sarajevo 2:4

Radnik – Zrinjski 0:1

Posušje – Velež (20.45)

Nedjelja (10. maj):

Željezničar – Sloga Meridian (17.30)

Široki Brijeg – Borac (19.30)







Standings provided by Sofascore

(mondo.ba, D. Šutvić)

