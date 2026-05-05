Rudar Prijedor i Radnik bez licenci za Premijer ligu BIH!

Goran Arbutina
Dva aktuelna premijerligaša nisu dobila licence za nastup u elitnom bh. rangu u narednoj sezoni.

Rudar Prijedor i bijeljinski Radnik nisu dobili licence za takmičenje u Premijer ligi BIH u narednoj sezoni.

Odluka je to Prvostepene komisije za licenciranje klubova na sjednici koja je održana danas u prostorijama Fudbalskog saveza BIH.
Preostalih osam premijerligaša dobilo je licence za narednu sezonu 2026/27.

Na sjednici su donesene i osluke o licencima za UEFA klupskim takmičenjima i njih su dobili Borac, Zrinjski, Sarajevo, Željezničar, Široki Brijeg, Velež i Posušje.

Dobojska Sloga, Radnik i Rudar Prijedor nisu dobili licence za UEFA takmičenja.

Kada su u pitanju žene, licencu za učešće u UEFA-inim klupskim takmičenjima za žene za sezonu 2026/27 dobili su SFK 2000' iz Sarajeva i Emina iz Mostara.

Licencu za učešće u takmičenjima Premijer ženske lige BiH su dobili sljedeći klubovi:

SFK 2000, Emina, Leotar, Radnik Beotole, Spartak 2013i Libero.

Licencu za učešće u Premijer ženska liga BiH nisu dobili Iskra iz Bugojna i Fortuna iz Živinica.

Klubovi imaju pravo uložiti žalbu Drugostepenoj komisiji za licenciranje klubova FS BiH u roku od 15 dana od dana primitka pisanih odluka Prvostepene komisije za licenciranje klubova.

