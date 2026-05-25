Srbija bez Vlahovića i Mitrovića

Selektor Srbije Veljko Paunović okuplja reprezentativce u utorak, a već je poznato na koga ne može da računa.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović u utorak će objaviti spisak igrača za predstojeće prijateljske utakmice protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika. Na njemu neće biti dvojice najubojitijih napadača - Dušana Vlahovića i Aleksandra Mitrovića, prenosi "Meridian sport".

Razlog je to što Paunović u ovom prozoru želi da isproba mlade nade, a Vlahović i Mitrović su u posljednje vrijeme imali ozbiljnih problema sa povredama i bilo kakav rizik bi bio suvišan.

Kako se navodi, za ove dvije utakmice nije planiran ni Strahinja Pavlović, ali on je izrazio želju da bude sa reprezentacijom i naći će se na spisku.

Srbija će sa Zelenortskim Ostrvima igrati u Lisabonu 31. maja. Potom će u Meksiku gostovati 4. juna.