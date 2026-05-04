Veljko Paunović ostaje selektor Srbije: Španci se uzalud nadali, klauzula o odlasku ne postoji

Autor Dragan Šutvić
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović ne može da napusti poziciju zbog klauzule o "klubu za koji ga vežu jake emocije".

Pojavila se potpuno neočekivano vijest da bi fudbalska reprezentacija Srbije mogla da ostane bez selektora, samo nekoliko mjeseci nakon što je Veljko Paunović potpisao dugoročan ugovor. Vijesti su stigle iz Španije, gdje su Paunovića preko posebne klauzule povezali sa klupom Hetafea - tima za koji je svojevremeno nastupao.

Kako prenosi "Sport Klub", u ugovoru selektora Veljka Paunovića ne postoji klauzula koja bi omogućila nekom od španskih klubova da ga odvede na osnovu emocija koje prema njima gaji iz igračkih dana. Iako su Španci pomenuli "klauzulu koja mu omogućava odlazak ukoliko ga pozove klub prema kojem ga vežu jake emocije", ona ne postoji i samim tim neće biti razlog rastanka.

Navodi se u istom tekstu da Fudbalski savez Srbije i Veljko Paunović nikada nisu pregovarali o njegovom odlasku u Španiju i preuzimanju nekog od timova za koje je svojevremeno igrao. Samim tim, ni Hetafe nema čemu da se nada po ovom pitanju.

Podsjećamo, Veljko Paunović je potpisao ugovor do 2030. godine sa Fudbalskim savezom Srbije i to je javnosti predstavljeno kao dugoročan projekat koji bi trebalo da transformiše nacionalni tim. Paunović je dobio široka ovlašćenja i sigurno će ih imati i u narednom periodu, kada se od njega bude očekivalo da podmladi ekipu, izgradi joj takmičarski mentalitet i odvede je na veliko takmičenje.

Srbija će pred Svjetsko prvenstvo igrati protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika, a zatim nakon velikog takmičenja koje propuštaju "orlove" čekaju izazovi u Ligi nacija gde će rivali biti Njemačka, Holandija i Grčka. Grupna faza Lige nacija igraće se tokom čitave jeseni, što znači da "orlove" do kraja godine čeka šest takmičarskih mečeva reprezentacije.

