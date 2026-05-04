Španci opet bruje o Veljku Paunoviću: Tvrde da može biti aktivirana specijalna klauzula

Selektor Srbije Veljko Paunović se nalazi na listi želja Hetafea koji će promijeniti trenera na kraju sezone.

Izvor: MN PRESS

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović potpisao je dugoročni ugovor sa FSS-om, a bez klupskog angažmana je još od oktobra kada je dobio otkaz u španskom Ovijedu. Srpski stručnjak je i te kako cijenjen u Španiji, čemu u prilog i informacije pouzdane "Marke" da ga čelnici Hetafea razmatraju kao jednu od opcija za narednu sezonu.

Paunović je nosio dres kluba iz Madrida tokom igračke karijere, u periodu od 2005. do 2007. godine i to će biti karta na koju će igrati u potencijalnim pregovorima.

Kako navodi pomenuti izvor, postoji klauzula u njegovom ugovoru sa srpskim Savezom koja kaže da Paunović može da ide ako stigne ponuda od nekog od klubova za koje je posebno vezan. To bi bili Atletiko, Majorka, Tenerife Almerija i na kraju Hetafe.

Ipak, "Marka" se ograđuje jer Paunovića vidi samo jednu od opcija, pošto je prvi pik za zamjenu Hose Pepe Bordalasa Ćabi Ćelstini.

Trenerska karijera Veljka Paunovića

Svakako mu je najveći trenerski uspjeh osvajanje Svjetskog prvenstva za mlade sa reprezentacijom Srbije na Novom Zelandu 2015. godine. U periodu od 2012. do 2015. je bio angažovan u mlađim selekcijama, a prvi samostalni klupski angažman je imao u Čikago Fajeru gdje je proveo četiri godine.

Potom ga je put odveo u Englesku gdje je dvije sezone sjedio na klupi Redinga, da bi uslijedila avantura u Maksiku, tačnije Gvadalahari i Tajgersima. Onda je stigao poziv Ovijeda za koji je nastupao kao igrač, ali je dobio otkaz nakon što je uspio da uvede klub u prvi rang takmičenja poslije dugih 10 godina. Prekid saradnje se desio u oktobru, što se poklopilo sa otkazom Dragana Stojkovića Piksija, pa je sa Savezom potpisao ugovor do 2030. godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!