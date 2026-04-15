Veljko Paunović ponovo okupio najbolje iz Superlige Srbije: Evo ko je bio na spisku selektora

Nastavlja se praksa treninga pod komandom Veljka Paunovića, kako bi se kandidati prilagodili reprezentaciji Srbije.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović nastavio je praksu započetu prije nekoliko mjeseci, pa su se tokom posljednja dva dana u Kući fudbala u Staroj Pazovi družili i upoznavali sa sistemom rada potencijalni reprezentativci iz Superlige Srbije. Paunović je prethodnih mjeseci redovno gledao mečeve najvišeg ranga, a sve ono što mu je zapalo za oko riješio je i da testira.

Drugo okupljanje fudbalera koji igraju u srpskim klubovima, a koji bi mogli da postanu seniorski reprezentativci, opravdalo je očekivanja selektora. Paunović je zadovoljan onim što je vidio, sviđa mu se kako talentovani fudbaleri prihvataju ideje koje im prezentuje i vjeruje da će među njima biti onih koji će u budućnosti nositi dres Srbije.

Fudbalski savez Srbije, za razliku od prvog okupljanja, nije unaprijed saopštio ko je dobio poziv selektora Paunovića da se pojavi u Staroj Pazovi. Ipak, sada je poznato da su u Kući fudbala tokom dva dana radili najveći talenti srpskih klubova, da su najbrojniji bili fudbaleri Vojvodine, a da su ponovo kandidate za reprezentaciju imali Železničar iz Pančeva, Radnik iz Surdulice, OFK Beograd, Čukarički... Naravno, bilo je ti i igrača Crvene zvezde i Partizana.

GOLMANI: Dragan Rosić (Vojvodina), Luka Lijeskić (Radnički 1923), Vuk Draškić (Crvena zvezda).

ODBRANA: Mateja Gašić (Radnik), Vukašin Đurđević (Partizan), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Ahmed Hadžimujović (Novi Pazar), Nikola Simić (Partizan), Nemanja Vidojević (Železničar), Uroš Filipović (Radnik).

VEZNI RED: Vanja Dragojević (Partizan), Vasilije Novičić (IMT), Njegoš Petrović (Vojvodina), Ognjen Ugrešić, (Partizan), Vladimir Lučić (Crvena zvezda), Marko Veličković (Vojvodina), Aleksa Cvetković (OFK Beograd).

NAPADAČI: Aleksa Kuljanin (Železničar), Lazar Ranđelović (Vojvodina), Luka Zarić (Crvena zvezda), Bogdan Kostić (Partizan), Uroš Kabić (OFK Beograd), Milutin Vidosavljević (Vojvodina), Slobodan Tedić (Čukarički).

Selektor Srbije Veljko Paunović ranije je isticao da bi ovakva okupljanja trebalo da postanu praksa. Po njegovim riječima, u Superligi Srbije igraju budući seniorski reprezentativci. Zbog toga on želi da ih i prije zvaničnih poziva u nacionalni tim uvede u sistem po kojem radi reprezentacija.