Veljko Paunović okupio reprezentativce: Veliki korak za Orlove u Staroj Pazovi

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović okupio je fudbalere iz Superlige Srbije, kako bi imao što bolju uvid u potencijalne buduće reprezentativce.

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović iskoristio je priliku i u ponedjeljak okupio potencijalne igrače nacionalnog tima. U Staroj Pazovi, u Sportskom centru, igrači iz Superlige imali su priliku da privuku pažnju novog šefa struke Orlova i na taj način kandiduju se za neko od mesta u nacionalnom timu.

Okupljanje koje je organizovano u dogovoru sa Zajednicom Superlige, naravno uz saglasnost svih klubova, zapravo predstavlja drugu fazu selektiranja. Igrači pokušavaju da odgovore na zahtheve koji bi ih kvalifikovali za A selekciju Srbije. Kao i inače, prvi dan je prošao u znaku sastanaka i video-analiza, a onda i treninga.

Osim tehničkih informacija, igrači su imali priliku da se pokažu i na terenu. Tako je uslijedio i trening na kojem su fudbaleri imali zadatke, a koje je nadgledao Veljko Paunović. Osim selektora Orlova, u Staroj Pazovi našli su se i Zoran Mirković, (selektor mlade reprezentacije) i Gordan Petrić (selektor omladinske selekcije).

Momci će u Staroj Pazovi imati trening i u utorak, a osim toga igrači će imati i individualne razgovore sa delegacijom Srbije, što doprinosi boljem upoznavanju sa eventualnim novajlijama u nacionalnom timu. Stručni štab Srbije možda nema obavezu u pripremanju nacionalnog tima za predstojeći Mundijal, ali i te kako ima veliku obavezu u regrutovanju budućih igrača u reprezentaciji.

Simbolično - budući reprezentativci su treninge uradili baš na dan kad je osnovan Fudbalski savez Srbije. Bilo je to 13. aprila 1919.