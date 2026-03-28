Srbija ima problem, Paunović godinu dana da ga riješi: Kad postane važno, selektor će morati da "siječe"

Veterani i povratnici u reprezentaciju Srbije ne igraju na najvišem nivou, što bi mogao da bude problem za selektora Veljka Paunovića pred kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Reprezentacija Srbije nalazi se na novom početku. Kaže se da je svaki početak težak, ali čini se da je ovaj značajno teži od drugih, pošto selektor Veljko Paunović ima zadatak da promijeni kompletnu "krvnu sliku" nacionalnog tima i to neće biti nimalo zahvalan posao. Vidjelo se na pripremnom meču protiv Španije (3:0) da Srbiji nedostaje mnogo kako bi se takmičila protiv najboljih.

Nakon Evropskog prvenstva u Njemačkoj 2024. godine sprovedena je određena smjena generacije. Tada je postalo jasno da za neke fudbalere više neće biti mjesta u nacionalnom timu, ali se čini da selektor Dragan Stojković nije jasno definisao na koga se računa u budućnosti. Primjera radi - dobijali smo kontradiktorne izjave o braći Milinković-Savić, stajao je znak pitanja pored Dušana Tadića, a bilo je i onih koji su riješili da odbijaju pozive ili da se zahvaljuju kada ih ne dobijaju.

Proces koji je započeo Dragan Stojković Piksi, a koji je prekinut njegovim odlaskom sa mjesta selektora, sada bi trebalo da završi selektor Veljko Paunović. Pojedini koraci već su napravljeni, pa sada znamo da se računa na braću Milinković-Savić, odnosno kakva je situacija sa Dušanom Tadićem, ali... Stiče se utisak da Paunović još nije odredio pravac kojim Srbija treba da ide u veoma bliskoj budućnosti.

Među najiskusnijim fudbalerima srpskog tima sada se nalaze kapiten reprezentacije Aleksandar Mitrović (31, Al Rajan u Kataru), Nemanja Gudelj (34, Sevilja) i Filip Kostić (33, Juventus), dok su kao veoma važni povratnici u nacionalni tim istaknuti Sergej Milinković-Savić (31, Al-Hilal u Saudijskoj Arabiji), Nemanja Maksimović (31, Šabab Al-Ahli u UAE) i Mijat Gaćinović (31, AEK Atina). Četvorica su bili starteri na meču protiv Španije, a dvojica su igrali na pozicijama koje ne igraju u svojim klubovima.

Nemanja Gudelj je tokom tekuće sezone mnogo više štoper nego vezni fudbaler u Sevilji, koja ne blista i bori se za opstanak u elitnom rangu španskog fudbala. Od sredine decembra do danas Sevilja je pobijedila na samo dva prvenstvena meča, pa navijačima Srbije ne može biti za utjehu ni to što defanzivac Gudelj nosi kapitensku traku u tom španskom klubu. Takođe, treba istaći da se već licitira o njegovoj promeni sredine i interesovanju Crvene zvezde jer mu na kraju sezone ističe ugovor. Na meču Španija - Srbija igrao je kao defanzivni vezni i povremeno se spuštao u posljednju liniju da započne napade našeg tima, dok je u klubu centralni defanzivac.

Filip Kostić je ove sezone uglavnom epizodista u ekipi Juventusa, a od 22 utakmice na kojima je nastupio samo je četiri puta bio starter. Od početka februara do reprezentativne pauze u martu tim iz Torina je odigrao sedam prvenstvenih mečeva, na kojima je Kostić upisao tri nastupa i tek 15 minuta na terenu. Tokom cijele sezone Juventusa Kostić je igrao kao lijevi bek ili lijevi "ving-bek", dok je na meču protiv Španije nastupio kao lijevo krilo sa mnogo više ofanzivnih zadataka nego što je slučaj u klubu.

Listu igrača starijih od 30 godina u reprezentaciji Srbije kompletiraju Aleksandar Mitrović, Nemanja Maksimović, Mijat Gaćinović i Sergej Milinković-Savić. Od njih četvorice, trojica igraju van Evrope. Iako je fudbalsko prvenstvo Saudijske Arabije na visokom nivou, ono ipak ne može da se poredi sa Serijom A u kojoj je Sergej nastupao prije odlaska. Slična je priča i sa Mitrovićem koji je u Aziju stigao iz Engleske ili sa Maksimovićem koji je u Aziju stigao iz Španije. Takmičenja koja igraju, značaj za igru reprezentacije i godine u kojima se nalaze morali bi da nateraju Veljka Paunovića da razmišlja koliko bi oni doprinijeli dugoročnom projektu koji je započeo.

Nemanja Gudelj i Filip Kostić igraju na različitim pozicijama u klubu i reprezentaciji, Aleksandar Mitrović, Nemanja Maksimović i Sergej Milinković-Savić su u Aziji, a Mijat Gaćinović igra u prvenstvu Grčke koje ne spada među najbolje u Evropi. Takođe, Paunović je potvrdio da Gaćinović može da igra po boku, što nije njegova prirodna pozicija i upitno je koliko bi se lako brzo prilagodio tim zahtjevima.

Srećom, Veljko Paunović ima još sasvim dovoljno vremena da procijeni šta je najbolji put za Srbiju. Selektor je više puta isticao da je baza igrača mala i da Srbija nema luksuz da se bilo koga odrekne, ali planovi moraju da se prave na duži vremenski period. Čini se da je 2026. godina idealna za taj proces.

Srbiju čeka okršaj protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli 31. marta, a zatim utakmica protiv Meksika i verovatno Argentine kao uvod tih selekcija u dešavanja na Svjetskom prvenstvu. Takmičarske mečeve pod komandom novog selektora Srbija će igrati tek na jesen, kada u Ligi nacija bude odmjerila snage sa Njemačkom, Holandijom i Grčkom. Čak i na tim susretima može da se "testira" dugoročan projekat, pošto će kvalifikacije za Evropsko prvenstvo početi tek u martu ili septembru 2027. godine. Selektor Srbije ima godinu dana da odluči ko mu je potreban za pohod na taj turnir.

