Da li se Dušan Tadić vraća u reprezentaciju?

Veljko Paunović je na konferenciji za medije dobio pitanje o potencijalnom povratku Dušana Tadića u reprezentaciju Srbije.

Veljko Paunović objavio je spisak igrača za predstojeće prijateljske utakmice. Na tom spisku su povratnici u tim Sergej Milinković-Savić i njegov rođeni brat Vanja. Zato je novinare zanimalo i kakve su šanse da se u ekipu vrati još jedan od iskusnijih igrača - Dušan Tadić.

"Ovako, sa Tadićem sam imao razgovor u novembru. Poslije toga sam preko njegovog agenta imao. Ne znam da li to ide direktno, ali sam imao razmjenu informacija. Nismo ponovo pričali. Lično nisam spreman da pričam sa Tadićem u ovom momentu. Nismo se pomjerili od one tačke koja je bila ranije. Da li postoji mogućnost da pričamo? Da, svakako, stojim na raspolaganju. Oko poziva u reprezentaciju nisam bio spreman u ovom momentu i te razgovore nisam obnovio", objasnio je Paunović.

Dakle, stiče se utisak da u ovom momentu ne postoji interesovanje ni sa strane selektora ni sa strane igrača u vezi sa potencijalnim povratkom u reprezentaciju Srbije.

Veljko Paunović je naglasio da ne postoji strah u reprezentaciji Srbije od predstojećeg meča sa Španijom.

"U fudbalu je sve moguće i da je protivnik jak, to svi znamo, ali ne počinjem nikako sa tim pogledom da li imamo strah. Od prvog dana sam rekao da može da se pobijedi i izgubi, ali ne može ništa od toga sa strahom. Moramo svaku utakmicu da budemo mi, da prihvatimo svaku mogućnost teške utakmice, jakog protivnika i bilo kog ishoda. I jednostavno nema mjesta za strah, nema mjesta. Moramo da shvatimo da je u ovom trenutku za nas proces pravljenja tima i sa ishodima na koje ćemo sami napraviti rezultat i imati uticaj. Sa tim moramo da živimo", rekao je Paunović.

Zatim je u svom stilu dao zanimljivo poređenje o svemu što slijedi.

"Ako hoćemo da igramo sa najjačima, vjerujem da svi očekuju da jednog dana Srbija može da igra finale nekog velikog takmičenja. Ako hoćemo, onda moramo da igramo sa najboljima. Ako se krijemo, nećemo biti spremni za tako nešto. Da dođemo do finala, treba da se pobijede ne samo Španija, da se takmičimo i da budemo u najboljoj mogućoj formi da nekoga pobijedimo kroz to takmičenje. Tu su Francuska, Njemačka, Holandija i jake ekipe u Evropi, to nas veže geografski. Ne postoji drugi put i samim tim to je i naša san, da igramo velika takmičenja. Naš cilj da se suočimo sa najboljim ekipama. Kada igram priliku, a ne dobijate često pozive da igrate ovakve utakmice. Nismo 100 odsto spremni, ali prilika ne bira momenat, moramo da damo sve od sebe i da se pripremimo na najbolji mogući način i da to iskoristimo", završio je Paunović.

