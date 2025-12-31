Dušan Tadić prvi put progovorio o Crvenoj zvezdi: "Bilo je malo stresno i bio sam zbunjen"

Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije Dušan Tadić govorio o prelaznom roku u kojem je pregovarao sa Zvezdom.

Nekadašnja "desetka" reprezentacije Srbije Dušan Tadić (37) dugo je vodio pregovore prošlog ljeta sa Crvenom zvezdom i na kraju nije pristao da dođe na "Marakanu". Iako je djelovalo da je dogovor na pomolu i iako je generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić javno slao poruke Tadiću, transfer se nije dogodio.

Tadić je sada kao igrač Al-Vahde iz Abu Dabija oglasio i u intervjuu turskom novinaru Jagizu Sabunčuogluu iznio svoju stranu priče.

"Bilo je malo stresno, jer je bilo previše opcija. Bio sam zbunjen, nisam znao šta da odaberem i šta je najbolje za mene. Kada imate previše opcija, želite više stvari, a ne možete biti istovremeno na dva mjesta. Mislim da sam napravio pravi izbor i da je ovo dobar izbor", rekao je on.

"Ne volim da pričam o imenima iz poštovanja prema timovima. Bilo je interesovanja timova iz Španije, Italije, Grčke, iz različitih timova, uključujući i Englesku i druge klubove, ali mislim da sam napravio dobar izbor", dodao je Tadić.

Zvezda prešla crvene linije, on odabrao Aziju

Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić rekao je da su crveno-bijeli u tom prelaznom roku "prešli sve crvene linije" da bi Dušan Tadić prešao na "Marakanu", ali se to nije dogodilo.

"Obavili smo nekoliko razgovora sa Dušanom Tadićem. Naša želja je, pojavio se na tržištu poslije rastanka sa Fenerbahčeom. Uradili smo sve što je u našoj moći, prešli smo preko crvenih linija što se tiče uslova. Nesporna želja svih nas, od uprave preko stručnog štaba do saigrača, je da Dušan Tadić dođe", govorio je prvi operativac Crvene zvezde.

Međutim, Tadić je sada vezista Al-Vahde i u 22 nastupa za taj tim postigao je pet golova, uz 11. asistencija.