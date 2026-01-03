logo
"Tadić pogriješio što nije u Zvezdi, bio je to posljednji voz": Zvezdan Terzić imao plan za njega i Arnautovića

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Generalni direktor Zvezde rekao da više neće pokušavati da dovede Dušana Tadića

FK crvena zvezda više ne želi Dušana Tadića Izvor: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić rekao je u intervjuu za "Telegraf" da neće biti nove prilike da Dušan Tadić zaigra za crveno-bijele. Prošlog ljeta je Zvezda "prešla sve crvene linije" da dovede bivšeg kapitena Srbije, ali on je odbio i otišao u Aziju i po svemu sudeći, klub sa Marakane više neće pokušavati da ga dovede.

"Pa, nije tajna, mi smo htjeli da dovedemo Dušana Tadića, ja sam imao nekoliko razgovora sa njim i žao mi je, mislim da je on pogriješio što nije došao u Crvenu zvezdu. Mi smo htjeli da uparimo Marka Arnautovića i Dušana Tadića, njih dvojica bi donijeli ogroman kvalitet, gore u samoj završnici napada. Međutim, on se odlučio za Bliski istok, otišao je tamo i želimo mu svu sreću. Da li je to kraj potencijalnog dolaska u Zvezdu? Vjerovatno jeste. Dušan Tadić je 88. godište, već 37-38 godina. I ovo je bio posljednji voz da dođe, a mislim da je još mogao da pomogne Crvenoj zvezdi. Sada u nekom narednom periodu, mislim da je to teško", rekao je Terzić.

Dušan Tadić se krajem prošle godine prvi put oglasio o neuspješnim pregovorima i rekao da je bilo mnogo tenzije.

"Bilo je malo stresno, jer je bilo previše opcija. Bio sam zbunjen, nisam znao šta da odaberem i šta je najbolje za mene. Kada imate previše opcija, želite više stvari, a ne možete biti istovremeno na dva mjesta. Mislim da sam napravio pravi izbor i da je ovo dobar izbor", rekao je Tadić, sada igrač Al-Vahde.

Tagovi

FK Crvena zvezda Dušan Tadić Zvezdan Terzić

