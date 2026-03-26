Veljko Paunović odgovorio Špancima: "Pa imamo i mi odlične igrače"

Selektor Srbije Veljko Paunović poručio Špancima da je i srpska reprezentacija sastavljena od dobrih igrača.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije trebalo je da igra u Dohi protiv Katara, a zapravo će na stadionu Viljareala igrati protiv Španije! Ekipi Veljka Paunovića ukazala se neočekivana šansa da odmjeri snage protiv aktuelnog prvaka Evrope, a to je uvijek dobar izazov - pa ga treba iskoristiti.

Svjestan je toga selektor Veljko Paunović! Na okupljanju u Staroj Pazovi rekao je da nema prijateljskih utakmica za Srbiju u ovom trenutku, što znači da nacionalni tim mora maksimalno ozbiljno da shvati provjere protiv Španije i Saudijske Arabije koja gostuje u Bačkoj Topoli. Ponovio je to i u Španiji, pred meč protiv domaćina.

"Sve je bitno sutra! Bitno nam je kako ćemo funkcionasti kao tim u svim fazama igre, da protiv izuzetnog protivnika budemo na visini zadatka, da ispunimo zahtjeve, da kroz njih dođemo do željenog rezultata u svim situacijama u kojima će nas reprezentacija Španije testirati. Dolazimo da se takmičimo, a uvijek iz tog proizilaze najbolje igre i najbolji rezultati", rekao je Veljko Paunović.

Podvukao je selektor Srbije da nije samo Španija tim sastavljen od dobrih igrača, da i on računa na kvalitetne fudbalere i da od njih očekuje mnogo protiv jednog od najvećih favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva. Istakao je Paunović i koji su to ciljevi Srbije u narednom periodu.

"Ne želim da iko propusti utakmicu. I mi imamo odličan tim, dobre igrače i mislim da ćemo svi iskoristiti ovu utakmicu na pravi način, svako sa svojim ciljevima. Mi se spremamo za novi proces, u narednim godinama će naš cilj biti plasman na Evropsko prvenstvo. Što se tiče Španije, ona uvijek pravi svoju igru, igra lijep fudbal, ističe se posjedom lopte, dominacijom nad rivalom", istakao je selektor Srbije.

Španski mediji upitali su selektora Srbije Veljka Paunovića, koji dobro poznaje španski fudbal i tamošnju reprezentaciju, o mogućnostima njihovog tima u SAD, Kanadi i Meksiku. Selektor Srbije nije želio da prognozira, ali je djelimično i odgovorio na postavljeno pitanje.

"Ne volim da se igram riječima, da nekog izdvajam kao favorita, ali mislim da je Španija svakako kandidat za titulu iz mnogih razloga: prvak je Evrope, ima sjajnog selektora, filozofija fudbala u Španiji je takva da i kada se mijenjaju igrači, generacije, selektori ona ostaje prepoznatljiva po svom stilu, načinu igre, jako dobrom fudbalu. Siguran sam da će imati odličan rezultat na Svjetskom prvenstvu", zaključio je Paunović, koji je u Španiji proveo dio i igračke i trenerske karijere.

Veljko Paunović o kodeksu reprezentacije

