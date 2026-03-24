"To sam zamišljao i o tome sam maštao": Veljko Birmančević shvatio šta priča Veljko Paunović

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Veljko Birmančević se oglasio pred mečeve Srbije sa Španijom i Saudijskom Arabijom, istakavši da sada razumije i zašto Veljko Paunović toliko uživa na Pirinejima - i u životu i u fudbalu.

veljko birmancevic o dolasku u hetafe i reprezentaciji srbije Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije okupila se početkom ove nedjelje i među igračima koji su na spisku Veljka Paunovića je i Veljko Birmančević. U pitanju je krilni fudbaler koji se povremeno nađe na spisku selektora i koji ovog proljeća nije igrao mnogo, ali i te kako selektor Srbije vjeruje u njega i gledao ga je nedavno na meču Hetafe - Atletiko Madrid.

"Super je sve, i zemlja i liga, i baš mi se sviđa stil fudbala u La Ligi. To je ono što sam kao klinac zamišljao i maštao", rekao je Veljko Birmančević.

Tek je došao iz Španije, pa se vraća u nju sa ostalim fudbalerima Srbije koji će 27. marta na stadionu Viljareala igrati važnu, a ne prijateljsku utakmicu, kako to voli da kaže Paunović: "Poslije trijumfa u Njemačkoj 2024, smatram da su među glavnim favoritima i na predstojećem Mundijalu u SAD, Meksiku i Kanadi. Možda i prvi pik za osvajanje šampionata jer zaista imaju odličnu ekipu", kazao je Birmančević i dodao:

"Imali smo dva duela u posljednjem ciklusu Lige nacija. Odigrali smo srčano i borbeno, pružili veliki otpor jednoj od najjačih selekcija na svijetu. Moramo i sada da budemo spremni za jednu takmičarsku utakmicu i mislim da možemo da izvučemo dobar rezultat. Lamin Jamal? Cijela ekipa treba da zaustavi cijeli tim, ne samo njega".

Pogledajte i čitav intervju Veljka Birmančevića za sajt FSS pred meč sa Španijom i Saudijskom Arabijom u ovom ciklusu:

Veljko Birmančević za FSS
Izvor: Youtube/ Fudbalski savez Srbije

(MONDO)

Možda će vas zanimati

