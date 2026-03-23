Reprezentacija Srbije uradila je prvi trening pred prijateljske mečeve koji je očekuju narednom periodu.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača koji će u prijateljskim mečevima braniti boje Srbije i time privukao veliku pažnju navijača. Među imenima su se našla dobro poznata lica, na opšte zadovoljstvo navijača, pa se čini da je kult reprezentacije ponovo u usponu. "Orlovi" su uradili i prvi trening, a utisak je da je atmosfera na okupljanju bila vrlo dobra.

Najveću pažnju svakako je privukao povratak braće Sergeja i Vanje Milinković-Savić. Nakon što su braća odbijala pozive selektora Draga Stojkovića Piksija, sada su riješili da se dobro poznatom treneru, sa kojim su već sarađivali, jave i tako odazovu igrama za nacionalni tim. Sergej i Vanja nisu bili dio tima još od Evropskog prvenstva 2024, ali su osmijesi na licima braće jasno stavili do znanja da im je drago što su opet u Staroj Pazovi.

Pogledajte fotografije sa treninga Orlova u Staroj Pazovi:

Vidi opis Srbija uradila prvi trening pred prijateljske mečeve: Veljko Paunović okupio svjetske šampione u Pazovi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

"Povratak braće Milinković-Savić za mene je lično i profesionalno izuzetan događaj. Zadovoljstvo je da mogu da radim sa njima, supertalentovanim igračima. To je veliki dobitak za srpski fudbal. Velika je to stvar za naš timski duh, oni su karakteri za svlačionicu, voljeni od strane saigrača. Imamo jači tim, jaču reprezentaciju. Jako mi je drago da mogu da računam na njih. Konkurencija je jača, za to smo se i borili. Dobijamo tim koji ima konkurenciju, a moramo da se takmičimo sa najboljima. To je važno za pravljenje našeg tima kroz utakmice u martu, u junu, u Ligi nacija... Krajnji cilj je plasman na Evropsko prvenstvo. U protekla tri mjeseca smo vratili neke reprezentativce. Ima još posla o tome", rekao je Paunović o braći Sergeju i Vanji.

U timu se našao i Aleksandar Mitrović, jedan od najvoljenijih srpskih reprezentativaca. Smederevac je propustio meče protiv Letonije i Engleske, odnosno posljednji put zaigrao je protiv Andore, 14. oktobra. Sad je ponovo u nacionalnom timu, a rezultati iz prethodnih mečeva u klubu govore i da je više nego spreman da pomogne ekipi Veljka Paunovića.

Vidi opis Srbija uradila prvi trening pred prijateljske mečeve: Veljko Paunović okupio svjetske šampione u Pazovi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Tako je Srbija u Staroj Pazovi uradila prvi trening pred prijateljske mečeve, najprije sa Španijom 27. marta, a onda i sa Saudijskom Arabijom 31. marta. Bilo je tu iskusnih reprezentativaca, već pomenuti Mitrović, braća Sergej i Vanja, pa i Filip Kostić, Saša Lukić, ali i Lazar Samardžić koji polako postaje jedan od iskusnijih igrača. Mijat Gaćinović je takođe dio spiska trenera Srbije, a on, kao i mnogi drugi u timu, imao je priliku da sa Paunovićem sarađuje u mladoj reprezentaciji koja je postala šampion svijeta 2015.

Na treningu smo mogli da vidimo i Nemanju Gudelja, koji nije dobio priliku u meču protiv Letonije, ali je na terenu proveo 69 minuta protiv Engleske. Naravno, u Staroj Pazovi našli su se i golmani - Predrag Rajković koji je u Piksijevom timu dobio prednost u odnosu na Vanju Milinković-Savića, a tu je bio i Đorđe Petrović.

Ko je na spisku Veljka Paunovića?

Golmani:

Vanja Milinković Savić

Predrag Rajković

Đorđe Petrović

Odbrana:

Kosta Nedeljković

Ognjen Mimović

Strahinja Eraković

Nikola Milenković

Strahinja Pavlović

Miloš Veljković

Aleksa Terzić

Vezni red:

Aleksandar Stanković

Nemanja Gudelj

Nemanja Maksimović

Saša Lukić

Vanja Dragojević

Sergej Milinković-Savić

Lazar Samardžić

Petar Stanić

Njegoš Petrović

Filip Kostić

Veljko Birmančević

Mijat Gaćinović

Vasilije Kostov

Napad:

Luka Jović

Dejan Joveljić

Aleksandar Mitrović

Petar Ratkov

