Hoće li Paunović zvati strance u reprezentaciju? "Pravite anketu, da javnost bude spremna"

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović o strancima u dresu Srbije kao i o navodnom pozivu Lukasu Barosu.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Prije nekoliko nedjelja pojavila se informacija da selektor Srbije Veljko Paunović razmatra da pozove Lukasa Barosa u državni tim, međutim to nije istina. Paunović je to potvrdio na današnjoj konferenciji za medije na kojoj je rekao da je samo pohvalio Brazilca iz Vojvodine, kazavši da mu je potreban "takav profil fudbalera" u Srbiji.

"Drago mi je što ste to pitali. Ta informacija je krenula tako što sam bio u Novom Sadu gdje sam bio iznenađenjen kvalitetom Lukasa Barosa i rekao sam 'ovakav nam profil treba'. Nisam rekao da ćemo ga dovesti", rekao je Paunović.

Ipak, selektor fudbalske reprezentacije Srbije nije zatvorio vrata strancima u reprezentaciji Srbiji, odnosno onima koji nemaju srpski pasoš niti porijeklo.

"To je pitanje za cijelu javnost. Da li želimo kao druge reprezentacije? Ne samo igrače iz Južne Amerike, Afrike... Želimo li igrača koji nema srpsko porijeklo, to je anketa koju možda vi treba da sprovedete i da javnost bude spremna za to. Ako želimo da se takmičimo, neke reprezentacije su shvatile da moraju da otvore vrata i tim slučajevima. Sada to nije slučaj. Ne isključujemo, ali nismo ni u kakvom procesu da se to desi. Za sada", dodao je Paunović.

Anketa Da li Srbija treba da zove stranca u fudbalsku reprezentaciju? Vrijeme je, svi to rade 0% (0)

Ni slučajno, ovo je reprezentacija 0% (0)

Samo pod uslovom da je kvalitetan 100% (1)

Mora ipak da ima neke veze sa Srbijom, bez toga ništa 0% (0) Povratak na glasanje Da li Srbija treba da zove stranca u fudbalsku reprezentaciju? Vrijeme je, svi to rade

Ni slučajno, ovo je reprezentacija

Samo pod uslovom da je kvalitetan

Mora ipak da ima neke veze sa Srbijom, bez toga ništa Glasaj Rezultati



Ko je na spisku Srbije?

Golmani: Vanja Milinković Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović

Vanja Milinković Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović Odbrana : Kosta Nedeljković, Stefan Bukinac, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Aleksa Terzić

: Kosta Nedeljković, Stefan Bukinac, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Aleksa Terzić Vezni red : Aleksandar Stanković, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Saša Lukić, Vanja Dragojević, Sergej Milinković-Savić, Lazar Samardžić, Petar Stanić, Njegoš Petrović, Filip Kostić, Veljko Birmančević, Mijat Gaćinović, Vasilije Kostov

: Aleksandar Stanković, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Saša Lukić, Vanja Dragojević, Sergej Milinković-Savić, Lazar Samardžić, Petar Stanić, Njegoš Petrović, Filip Kostić, Veljko Birmančević, Mijat Gaćinović, Vasilije Kostov Napad: Luka Jović, Dejan Joveljić, Aleksandar Mitrović, Petar Ratkov

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!