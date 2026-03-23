logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hoće li Paunović zvati strance u reprezentaciju? "Pravite anketu, da javnost bude spremna"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović o strancima u dresu Srbije kao i o navodnom pozivu Lukasu Barosu.

Veljko Paunović o strancima u rerezentaciji Srbije

Prije nekoliko nedjelja pojavila se informacija da selektor Srbije Veljko Paunović razmatra da pozove Lukasa Barosa u državni tim, međutim to nije istina. Paunović je to potvrdio na današnjoj konferenciji za medije na kojoj je rekao da je samo pohvalio Brazilca iz Vojvodine, kazavši da mu je potreban "takav profil fudbalera" u Srbiji.

"Drago mi je što ste to pitali. Ta informacija je krenula tako što sam bio u Novom Sadu gdje sam bio iznenađenjen kvalitetom Lukasa Barosa i rekao sam 'ovakav nam profil treba'. Nisam rekao da ćemo ga dovesti", rekao je Paunović.

Ipak, selektor fudbalske reprezentacije Srbije nije zatvorio vrata strancima u reprezentaciji Srbiji, odnosno onima koji nemaju srpski pasoš niti porijeklo.

"To je pitanje za cijelu javnost. Da li želimo kao druge reprezentacije? Ne samo igrače iz Južne Amerike, Afrike... Želimo li igrača koji nema srpsko porijeklo, to je anketa koju možda vi treba da sprovedete i da javnost bude spremna za to. Ako želimo da se takmičimo, neke reprezentacije su shvatile da moraju da otvore vrata i tim slučajevima. Sada to nije slučaj. Ne isključujemo, ali nismo ni u kakvom procesu da se to desi. Za sada", dodao je Paunović.

Anketa

Da li Srbija treba da zove stranca u fudbalsku reprezentaciju?

  • Vrijeme je, svi to rade

    0% (0)

  • Ni slučajno, ovo je reprezentacija

    0% (0)

  • Samo pod uslovom da je kvalitetan

    100% (1)

  • Mora ipak da ima neke veze sa Srbijom, bez toga ništa

    0% (0)

Da li Srbija treba da zove stranca u fudbalsku reprezentaciju?

Rezultati


Ko je na spisku Srbije?

  • Golmani: Vanja Milinković Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović
  • Odbrana: Kosta Nedeljković, Stefan Bukinac, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Aleksa Terzić
  • Vezni red: Aleksandar Stanković, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Saša Lukić, Vanja Dragojević, Sergej Milinković-Savić, Lazar Samardžić, Petar Stanić, Njegoš Petrović, Filip Kostić, Veljko Birmančević, Mijat Gaćinović, Vasilije Kostov
  • Napad: Luka Jović, Dejan Joveljić, Aleksandar Mitrović, Petar Ratkov

Tagovi

Veljko Paunović fudbal Srbija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC