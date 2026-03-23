12 : 49 Kraj konferencije! Završeno je obraćanje selektora Srbije Veljka Paunovića.

12 : 48 Šta će igrati Sergej? "Sergeja Milinković-Savića vidim iza napadača. U klubu igra u 4-3-3, kao jedan od veznih igrača. Može da igra i u 4-4-2. Kod mene će biti ofanzivni vezni, koji pruža ekipi podršku u veznom redu kada je potrebno. Ne vidim ga na boku, ne mislim da je bek", rekao je selektor Srbije za kraj.

12 : 48 Šta je promijenio u FSS? "Radimo na implementiranju sistema u svim selekcijama. Obavili smo mnogo formalnih i neformalnih sastanaka. Pričamo o fudbalu, analiziramo, vodimo razgovore o tome. Posjetili smo igrače u inostranstvu. Nisam pričao samo o reprezentaciji, željeli smo da pričamo sa roditeljima mladih fudbalera. Pokušali smo da ih približimo našoj selekciji. Preispitivali smo našu infrastrukturu, želimo neke reforme u FSS, prevashodno za terene i prostorije koje koriste igrači. U subotu sam imao sastanak sa Rankom Stojićem, razmjenjujemo iskustva. Formirali smo analitički sektor, za prikupljanje podataka, IT tim još nije završen. Napravili smo analizu medicinske opreme koja nam je potrebna. Dotakli smo sve tačke, sada sprovodimo ideju i plan koji imamo", rekao je Paunović i dodao: "Najviše sam vremena uložio u detekciju i skauting igrača u inostranstvu. Kako u dijaspori, tako i u bivšim jugoslovenskim republikama".

12 : 44 O krilima reprezentacije! "Imamo četiri igrača koji igraju na krilnim pozicijama. Imamo Gaćinovića, Kostića, Birmančevića. Imamo Sergeja, Stanića i Kostova. Imamo Samardžića koji može da igra na boku. To su opcije koje imamo. Kada realno sagledam, to su dva igrača po poziciji. Svakako razmatramo da dovedemo još jednog igrača na toj poziciji. Želim da dobiju kvalitetnu priliku. Kada je već ovakva situacija, ne želimo da gomilamo. Pogotovo za Birmančevića, koji je izabrao dobar tim i ligu. Zadovoljan sam kako je igrao protiv Atletiko Madrida. Sada je prilika da ih dobije", zaključuje selektor.

12 : 43 O sistemu! "Vjerujem da možemo da igramo 4-2-3-1 i njegove varijante, što može da bude i 4-3-3. Zavisi kako se postavlja protivnik, može da bude i 4-4-2 i 4-2-4. Sve sam sisteme izložio stresu, izlasku iz komfor zone, da vidim kako se reaguje na to. Nemam priliku da radim u klubu, sada to radim u reprezentaciji. Želim da vidim ekipu kad nije u komfor zoni. I dalje smo u procesu. Sagledaćemo situaciju", rekao je Paunović.

12 : 43 Matić i Zukić! "Pratimo obojicu igrača, Zukića i Matića. Imali smo Zukića na širem spisku, malo je u posljednje vrijeme pao. Igraju plej-of, tu se malo vidi učinak... Može da bude tu, sviđa mi se njegov profil. Treba da se istakne protiv tih ekipa koje su na tabeli ispred njih. Matić je u mladoj reprezentaciji, isto je i sa Bukincem. On je profil igrača koji je više napadački bek, što je dobra stvar, ja volim takve igrače. Treba da radi na duel igri, sposobnosti da brani. Vjerujem da imamo sve igrače na radaru. Napravili smo dosta listi igrača, reagujemo u skladu sa okolnostima", rekao je Paunović.

12 : 34 Pred meč protiv Španije! "Mogu da kažem da mi ne poklanjamo šanse nikome. Šanse mogu da se zasluže, a neki put šansa ne bira trenutak nego se sama pruži. Isto je i sa reprezentacijom, kao sa utakmicom protiv Španije. Ovdje je konkurs za reprezentativca Srbije, otvoren je na nekim pozicijama. Imaju klubove, kad dođu ovdje pokazuju nam šta su uradili u klubovima. Na prošlom okupljanju sam imao jednu ideju o igračima, a otišao sa mnogo boljim mišljenjima o njima. Svaki zajednički rad je šansa da se slika popravi i konkuriše u timu", rekao je Paunović i dodao: "Želim da se tim takmiči. Očekujemo utakmicu gdje će rival imati veći posjed, napadaće nas stalno, pokušaće da dominiraju. Mi nećemo to da dopustimo, želimo da pariramo, da se nadmećemo, da i mi ugrozimo protivnika. Želim čvrst mentalitet, timski duh".

12 : 32 O Aleksandru Kataiju! "Kako smo završili snimak, rekao sam da sam zaboravio. Jovan Milošević je bio na spisku. On je moderan napadač, ali drugačiji. Sposoban je da igra kao napadač, ali i da se spusti u sredinu terena i poveže. On je bio planiran. Što se tiče Aleksandra Kataija, prvo me je kontaktirao njegov agent. Zvao me je i Aleksandar. Rekao je da ima puno utakmica, osjeća premor. Morao je da razmisli. Rekao sam 'Vidi, Sale, računam na tebe i volio bih da razgovaram'. Razgovarali smo u prostorijama Crvene zvezde, uz posredstvo Mitra Mrkele. Ostao je istog stava, rekao je da mu je drago što računam na njega. Za ovo okupljanje smo odlučili da se odmori, da održava formu u kakvoj je ovog proljeća. Radili smo zajedno u Čikago, poznaje me", ispričao je Veljko Paunović.

12 : 28 Problemi u timu! "Svi selektori se suočavaju sa problemima zbog povreda. Na našem širem spisku ima igrača koji nemaju minutažu ili izlaze iz povreda... Šta možemo da uradimo? Možemo da radimo u odvojenim grupama, oni koji se oporavljaju, oni koji podižu formu. Već nakon toga ide priprema za utakmicu. Svaki dan puno znači", rekao je selektor i dodao: "Radimo na to. Mi imamo kostur tima koji je solidan. Golmani su u dobrom stanju, dva centralna beka igraju na top nivou, njihove zamjene su u takmičarskom ritmu, na sredini terena imamo igrače koji igraju stalno. U napadu smo solidni... Naša krila i bekovi, prednje i zadnje gume, nemaju ni dovoljnu minutažu ni dovoljan učinak. Prevashodno ekipa kao mi želi da napada po bokovima, potrebno nam je još više da tu radimo. Imam Milana Gajića u glavi na spisku, bio je vezni igrač koji je postao bek. Imamo i tu opciju. nemamo luksuz da sklonimo Kostu Nedeljkovića, moramo da ga držimo blizu, da mu damo ljubav i podršku", kaže selektor.

12 : 24 Trendovi... "Svakako, što je rekao moj prijatelj Bastijan Švajnštajger, savjet koji je njemu dat je 'Trend je tvoj frend'. Nama je važno da smo u skladu sa svjetskim trendovima. To pokazuje našu svijest i mentalitet, a otvara put za naš takmičarski mentalitet. Možemo da ga razvijamo i jačamo. Kada je jedan igrač isjekao štucnu, svi igrači su počeli da ga prate. Ne ugleda se neko na onoga ko nema kvalitetnu potporu. Svako hoće da bude pobjednik, da prati dobar primjer. To je važno i za nas", rekao je Paunović.

12 : 23 Naturalizacija! "Vjerujem da je sve to krenulo od moje posete Novom Sadu, gdje sam bio iznenađen kvalitetom Lukasa Barosa. Rekao sam 'Ovakav nam profil treba'. Nisam rekao da ćemo ga dovesti. Da li mi želimo, to je pitanje za cijelu javnost. Tu anketu treba vi da sprovedete. Da javnost bude spremna. Neke reprezentacije su shvatile da moraju to da urade da bi se takmičile. Ne isključujemo, ali nismo u procesu da se to desi - za sada", rekao je Paunović.

12 : 22 O Stefanu Bajčetiću! "Radimo sa igračima iz dijaspore koji mogu da budu naši reprezentativci, ali iz poštovanja prema rivalu kojeg imamo, porodici i igraču, ne bih da pričam javno. Ne bi bilo korektno. Mi smo Srbija, čekamo signal i reagovaćemo", rekao je Paunović.

12 : 22 O Superligi Srbije "Ja mislim da u našem prvenstvu ima kvalitetnih igrača i timova. Njihovi treneri rade, poboljšavaju ih i kolektivno i individualno. Volim da gledam našu ekipu, Železničar iz Pančeva igra jako lijep fudbal. Volim da gledam Partizan, Crvenu zvezdu i Vojvodinu. Kako se ponašaju kad im rivali naprave probleme... Vjerujem u potencijal igrača. Svi igrači koji su u reprezentaciji dobiju na vrijednosti kada odu iz naše zemlje, a potekli su odavde, prošli su kroz ligu. Slijedi dorađivanje, sazrijevanje, nešto što liga ne može da im da po pitanju takmičenja, infrastrukture. Nama znači da budemo na licu mjesta tokom njihovog procesa. Treba da imamo dobru potporu za reprezentaciju, imali smo selekciju igrača iz Superlige, željeli smo da ih upoznamo. Imamo mogućnost da se 'pojačamo' njima, a ne može niko da nas iznenadi od njih", rekao je selektor.

12 : 16 Kako teče proces? "Možda ću u sljedećem obraćanju moći da kažem koliko smo bliži da izgledamo kao kvalitetna, takmičarska reprezentacija. Vraćaju se igrači na koje računam, igrači koje smo priključili... Komunicirali smo sa igračima o zahtjevima i na terenu i u međusobnoj saradnji u našem timu. To smo uspostavili. Sada je prilika da testiramo sve to. Sve je jasno. Sve je u procesu, pokret, živa stvar. Ima puno igrača koji nisu na spisku, a i to malo odlaže proces. Suočavamo se sa tim stvarima stalno", rekao je selektor Srbije.

12 : 16 O Dušanu Tadiću "Imao sam razgovor sa Tadićem, imao sam razgovor sa njegovim agentom. Nisam bio spreman da vodim razgovor sa Tadićem u ovom trenutku. Konkretno, nisam bio spreman i nisam obnovio te razgovore oko poziva u reprezentaciju", rekao je Paunović.

12 : 14 Koliko je jaka Španija? "U fudbalu je sve moguće. Protivnik je jak, to svi znamo. Ja ne počinjem nikako sa tim sa tim pogledom, da li da imamo strah. Može da se pobijedi, da se izgubi, da se igra neriješeno. Ništa od toga ne može sa strahom. Moramo da budemo mi, da prihvatimo teške utakmice, bilo kakav ishod. Nema mjesta za strah. Svi moramo da shvatimo da sada pravimo tim. Na ishode ćemo sami uticati, sa tim moramo da živimo. Svi očekuju da Srbija igra finale nekog velikog takmičenja. Ako se krijemo, nećemo biti spremni. Moramo da igramo sa najboljima. Do finala mora da se pobijedi ne samo Španija nego su tu i Francuska, Njemačka, Holandija, ostale velike ekipe. Ne postoji drugi put, samim tim to je i naš san. Želimo da igramo velika takmičenja, protiv najboljih ekipa. Ne dobijate često priliku za ovakve utakmice. Prilika ne bira momenat. Možda nismo spremni 100 odsto, ali moramo da damo sve od sebe i da se pripremimo", rekao je Paunović.

12 : 08 O rivalima! "Još uvijek utvrđujemo stanje igrača nakon ovog kola. Luka Jović je imao sudar glavom, mislimo da će biti sve u redu. Još nismo svi na okupu. Treba vidjeti kakvo je stanje sa povredama. Postoji opterećenje kod igrača. Postoji mogućnost da se spisak promijeni. Bukinca smo prekomandovali u A reprezentaciju", rekao je Paunović i dodao: "Što se tiče utakmica koje igramo, ne žalim za onim što je moglo biti. Fokusiramo se na ono što jeste. Sticajem okolnosti igramo sa Španijom i sa Saudijskom Arabijom ovdje umjesto tamo. Žao nam je zbog razloga koji je do toga doveo, ali se fokusiramo na sport. Imali smo plan B, na vrijeme smo stupili u akciju. Bili smo spremni da se ove utakmice odigraju. Imamo jako dobar miks za ovaj trenutak u kojem smo. Španija će nam biti dobra provjera za Ligu nacija. Imaju tehničko-taktičke sličnosti, dobro je što možemo da se provjerimo protiv takvog tima", rekao je Veljko Paunović.

12 : 04 O braći Milinković-Savić! "Povratak braće Milinković-Savić za mene je lično i profesionalno izuzetan događaj. Zadovoljstvo je da mogu da radim sa njima, supertalentovanim igračima. To je veliki dobitak za srpski fudbal. Velika je to stvar za naš timski duh, oni su karakteri za svlačionicu, voljeni od strane saigrača. Imamo jači tim, jaču reprezentaciju. Jako mi je drago da mogu da računam na njih. Konkurencija je jača, za to smo se i borili. Dobijamo tim koji ima konkurenciju, a moramo da se takmičimo sa najboljima. To je važno za pravljenje našeg tima kroz utakmice u martu, u junu, u Ligi nacija... Krajnji cilj je plasman na Evropsko prvenstvo. U protekla tri mjeseca smo vratili neke reprezentativce. Ima još posla o tome", rekao je Paunović.

12 : 01 Prvi utisak! "Sa zadovoljstvom čekam ovaj događaj i cijelo okupljanje, pa i utakmice. Otvoren sam za sva sportska i fudbalska pitanja", rekao je selektor.

12 : 00 Počinjemo! Selektor Srbije Veljko Paunović obratiće se javnosti povodom spiska igrača za martovske utakmice protiv Španije i Saudijske Arabije.

12 : 00 Ko je povrijeđen? Kada je saopštavao spisak, selektor Srbije je istakao da na njemu zbog povrede nema trojice igrača koje je planirao u timu. To su krilni napadač PAOK-a Andrija Živković, vezni fudbaler Ovijeda Luka ilić i napadač Juventusa Dušan Vlahović. Da li ima još fudbalera koji neće moći da igraju protiv Španije i Saudijske Arabije saznaćemo od selektora.

12 : 00 Nova lica! Selektor Veljko Paunović odlučio je da na spisku seniorske reprezentacije bude i nekoliko fudbalera iz Superlige Srbije. Mjesto su zaslužili Vanja Dragojević (Partizan), Njegoš Petrović (Vojvodina) i Vasilije Kostov (Crvena zvezda). Petrović je bio pozvan i za okupljanje igrača iz Superlige koje je nedavno održano, ali je tada bio povrijeđen i nije mogao da se odazove selektoru.

11 : 59 Povratnici! Na spisku selektora Veljka Paunovića nalaze se braća Vanja i Sergej Milinković-Savić. Njih dvojica dugo nisu igrali za nacionalni tim, a od Evropskog prvenstva u Njemačkoj nisu se odazivali na pozive selektora Dragana Stojkovića Piksija. Pored njih ponovo su u reprezentaciji Srbije Mijat Gaćinović koji igra za AEK iz Atine i Dejan Joveljić koji igra za Kanzas siti u MLS. Njih dvojice duže vremena nije bilo u nacionalnom timu.

11 : 59 Ko je na spisku Srbije? Selektor Srbije Veljko Paunović već je saopštio spisak igrača na koje računa za mečeve protiv Španije i Saudijske Arabije. Evo ko je sve na spisku. Golmani: Vanja Milinković Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović Odbrana: Kosta Nedeljković, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Aleksa Terzić Vezni red: Aleksandar Stanković, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Saša Lukić, Vanja Dragojević, Sergej Milinković-Savić, Lazar Samardžić, Petar Stanić, Njegoš Petrović, Filip Kostić, Veljko Birmančević, Mijat Gaćinović, Vasilije Kostov Napad: Luka Jović, Dejan Joveljić, Aleksandar Mitrović, Petar Ratkov

11 : 59 Šta čeka Srbiju? Iako je ranije bilo isplanirano da Srbija bude jedan od učesnika "Festivala fudbala" u Dohi, to se neće desiti. Cijeli turnir otkazan je zbog krize na Bliskom istoku, pa nacionalni tim neće ni putovati u Katar gdje je trebalo da igra protiv domaćina i Saudijske Arabije. Umjesto toga, reprezentacija Srbije će gostovati Španiji na stadionu Viljareala. Domaća selekcija ostala je bez protivnika u martu jer nije mogla da se dogovori sa Argentincima o mjestu odigravanja meča koji je poznat i kao "Finalisima", odnosno okršaj najbolje evropske i južnoameričke selekcije. Španija i Srbija će odmjeriti snage 27. marta. Četiri dana kasnije reprezentacija Srbije će u Bačkoj Topoli igrati protiv Saudijske Arabije. Biće to prilika da i publika na sjeveru Srbije pozdravi nacionalni tim pod komandom novog selektora, Veljka Paunovića.