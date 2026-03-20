Reprezentacija Srbije ima problem koji Veljko Paunović ne može da riješi: "Nažalost, Srbi nemaju predispozicije za to"

Fudbalska reprezentacija Srbije mogla bi da ima strašnih problema sa krilima u narednom periodu, jer srpski fudbaleri nisu atletski moćni za tu poziciju.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak za prijateljske mečeve protiv Španije (27. mart) i Saudijske Arabije (31. mart), a na njemu ima detalja koji odmah upadaju u oči. Zna se već godinama da Srbija ima problem sa bočnim fudbalerima - kako na mjestu bekova, tako i na mjestu krila.

Situacija se u odbrani donekle popravila pojavljivanjem Koste Nedeljkovića i Ognjena Mimovića na desnoj, a prije njih Alekse Terzića na lijevoj strani terena. Ipak, zabrinjavajuća je situacija sa fudbalerima na krilnim pozicijama jer tamo postoji najmanja konkurencija. Takođe, iz ove perspektive ne vide se fudbaleri koji bi u bliskoj budućnosti mogli da preuzmu te uloge.

Gledajući spisak koji je selektor saopštio, nije teško primijetiti da je na njemu samo jedan klasični krilni napadač. Riječ je o Veljku Birmančeviću, nekadašnjem omladincu Partizana koji je godinama bio sjajan u Češkoj. Tokom januarskog prelaznog roka promijenio je tim, a u španskom Hetafeu za sada je odigrao tek 59 minuta na dva meča - Hetafe je obje utakmice izgubio minimalnim rezultatom.

Na krilnim pozicijama mogu da igraju još i Filip Kostić (33) iako je mnogo češće lijevi bek ili levi "ving-bek", zatim Mijat Gaćinović (31) koji je kroz karijeru tek povremeno guran na bok i Vasilije Kostov (17) kojeg smo tokom 2025. godine povremeno gledali na desnoj strani terena iako je daleko bolju kada je na centru terena.

Kreatori poput Sergeja Milinković-Savića, Lazara Samardžića ili Petra Stanića nisu idealne opcije za bočne pozicije, a po krilima ne mogu da igraju ni napadači Aleksandar Mitrović, Luka Jović, Dejan Joveljić i Petar Ratkov koje Paunović ima na spisku ili Dušan Vlahović, Mihailo Ivanović, Jovan Milošević i Andrej Ilić koji bi mogli da budu na nekom od narednih. Takva situacija značajno otežava posao selektoru, posebno kada se pogleda ko bi od igrača van spiska mogao u budućnosti da konkuriše za reprezentaciju.

Jasno je da će se u reprezentaciju vratiti Andrija Živković koji je trenutno povrijeđen. Pitanje je da li će u budućnosti poziv Srbije dobijati Nemanja Radonjić (28) koji je već dugo pod suspenzijom u Crvenoj zvezdi, koliko ozbiljno može da se računa na Stefana Mitrovića (22) koji je trenutno u Grčkoj, Lazara Ranđelovića (28) koji nosi dres Vojvodine, Nikolu Čumića (27) koji nema veliku ulogu u španskom drugoligašu Saragosi...

Iako je svojevremeno bio krilni napadač Aleksandar Katai (35) sve rjeđe igra po boku, a pominjanje jednog od kapitena Crvene zvezde otvara i novo poglavlje ove priče. Klubovi u Superligi Srbije uglavnom se oslanjaju na strance kada je riječ o krilnim pozicijama, pa bočne napadače više ne možemo ni da napravimo u elitnom rangu domaćeg fudbala.

Kada je zdrav, nekadašnji reprezentativac Crne Gore Mirko Ivanić je siguran na mjestu lijevog krila, dok se trenutno kao najbolja opcija na desnoj strani nametnuo Daglas Ovusu. Probala je Crvena zvezda i sa Felisiom Milsonom i Šavijem Babikom, a od potencijalnih reprezentativaca Srbije tu su samo Vladimir Lučić i Luka Zarić. Slično je u Partizanu, gdje je Demba Sek siguran na desnom boku, a lijevo je uglavnom igrao crnogorski reprezentativac Milan Vukotić kojem to nije prirodna pozicija. Bogdan Kostić i Nemanja Trifunović još nisu na nivou potrebnom za reprezentaciju.

Ni u Vojvodini, koja je trećeplasirani tim Superlige, srpski fudbleri nisu nedodirljivi na krilnim pozicijama. Uglavnom igraju pomenuti Ranđelović i Milan Kolarević (21), ali im minute povremeno krade Vando Feliks iz Gvineje Bisao, momak kojeg odlikuje nevjerovatna brzina.

Trener Nenad Lalatović u Novom Pazaru ima na raspolaganju čak šestoricu inostranih fudbalera na krilnim pozicijama. Tu su crnogorski reprezentativac Driton Camaj, zatim Abdulsamed Abdulahi iz Somalije, Vieiri Kocebue koji ima pasoše Holandije i Surinama, zatim Matija Malekinušić koji je Hrvat iz Bosne i Hercegovine, pa Bob Marfi Omoregbe koji ima pasoše Nigerije i Italije i na kraju Dominik Sadi iz Engleske. Društvo im prave Ivan Davidović (30) i Luka Bijelović (24), tek dvojica srpskih fudbalera koji napadaju po krilima.

Ekipa Železničara iz Pančeva ove sezone je najveći hit Superlige Srbije, a trener Radomir Koković gotovo redovno u startnu postavu na krilne pozicije stavlja dva internacionalca - po jednom boku igra Silvester Džasper koji ima pasoš Nigerije i Bugarske, a po drugom Pedro Simao iz Angole. Dobijaju svoje minute Janko Jevremović (21), Nikola Jovanović (22) i trenutno povrijeđeni Aleksa Kuljanin (22), jesenas je u klubu bio i Stefan Cvetković (28), ali Pančevci znaju da srpskim igračima fali brzine.

"Imamo jasno definisan model igre. Za to su nam potrebni određeni profili igrača, po pozicijama. Zato nam je sklapanje tima olakšano", rekao je nedavno Radomir Koković tokom gostovanja na televiziji "Arena Sport" i dodao: "Prije svega je bitno da igrač prihvati našu kulturu, da usvaja zahtjeve u najbržoj mogućoj mjeri. Pričali smo o brzini kao 'X faktoru' koji Pedro Simao posjeduje. Svi u klubu mislimo da, nažalost, mi na prostoru Srbije nemamo genetske predispozicije pogotovo za poziciju bočnog napadača. Zbog toga smo se odlučili da pojačanja na tim pozicijama uglavnom tražimo u inostranstvu. Potencijal koji u sebi imaju afrički igrači može da se nadogradi i oni mogu da budu konkurentni na internacionalnom tržištu što je jedan od ciljeva našeg kluba".

Očigledan je trend da se najbolji srpski klubovi okreću inostranim fudbalerima na krilnim pozicijama i da uglavnom među fudbalerima porijeklom iz Afrike traže brzinu, eksplozivnost i dinamičnost. Pošto srpski fudbaleri atletskim sposobnostima ne mogu da pariraju u tim segmentima, polako se gubi i njihova uloga na mjestu bočnih napadača. To bi u doglednoj budućnosti moglo da se odrazi na igre reprezentacije - barem dok do seniorskog tima ne stignu fudbaleri poput Luke Zarića koji je ekstremno brz ili Luisa Zečević-Džona koji je i u akademiji londonskog Arsenala jedan od najtalentovanijih krilnih napadača.

(MONDO, Dušan Ninković)