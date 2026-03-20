Veljko Paunović objavio spisak reprezentativaca Srbije (VIDEO)

Selektor Srbije Veljko Paunović saopštio je spisak igrača za martovske prijateljske utakmice na Instagramu FSS.

Fudbalska reprezentacija Srbije će u martu odigrati dvije prijateljske utakmice. Prvo će gostovati Španiji na stadionu Viljareala, pa će u Bačkoj Topoli dočekati Saudijsku Arabiju. Selektor Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za ta dva meča i to putem Instagrama FSS.

"Nikada nije lako napraviti spisak, ima mnogo momaka koji zaslužuju i nisu na spisku ovog puta. Mi uvijek gledamo i pratimo naše igrače i želimo da ih ima još više na ovom spisku koji će nam dati neophodan učinak. Trenutno su ovo momci za ovo okupljanje. Imamo tri povrijeđena igrača koja će izostati sa spiska iz tog razloga. Dušan Vlahović, Andrija Živković i Luka Ilić", rekao je Paunović.

Ovako izgleda spisak:

Vanja Milinković Savić

Predrag Rajković

Đorđe Petrović

Kosta Nedeljković

Ognjen Mimović

Strahinja Eraković

Nikola Milenković

Strahinja Pavlović

Miloš Veljković

Aleksa Terzić

Aleksandar Stanković

Nemanja Gudelj

Nemanja Maksimović

Saša Lukić

Vanja Dragojević

Sergej Milinković-Savić

Lazar Samardžić

Petar Stanić

Njegoš Petrović

Filip Kostić

Veljko Birmančević

Mijat Gaćinović

Luka Jović

Dejan Joveljić

Aleksandar Mitrović

Vasilije Kostov

Petar Ratkov

Meč protiv Španije igra se 27. marta, a protiv Saudijske Arabije 31. marta. Pogledajte i kako je izgledalo čitanje spiska:

