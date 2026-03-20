Paunović će ovim riječima dočekati nazad Sergeja: "Sve govori o Srbiji i tebi, nosiš grb, zastavu i istoriju"

Sergej Milinković-Savić definitivno se vraća u reprezentaciju Srbije poslije skoro dvije godine. Za početak, imaće obavezu da pročita posebnu poruku Veljka Paunovića.

Selektor "A" reprezentacije Veljko Paunović pozvao je za martovsko okupljanje Sergeja Milinković-Savića (31), jednog od najboljih srpskih fudbalera. Dugogodišnji vezista saudijskog Al-Hilala nije igrao za nacionalni tim od Evropskog prvenstva 2024, poslije čega nije htio da se odaziva selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju, ali sada je došlo vrijeme za novi početak.

A, na tom početku, Milinković-Savića i njegovog brata Vanju dočekaće Kodeks reprezentativca Srbije, dokument koji je sastavio selektor Veljko Paunović i koji određuje vrijednosti i pravila ponašanja svakog reprezentativca naše zemlje - u svim starosnim uzrastima.

"Od danas si reprezentativac Srbije. To nije samo status, to je identitet. Nosiš grb, zastavu, istoriju i budućnost naše zemlje na grudima. Svaki trening, svaka utakmica, svaki javni nastup - sve što uradiš od ovog trenutka, govori o tebi, ali i o Srbiji. Od ovog trenutka, mi smo tim", između ostalog piše u tom kodeksu, pogledajte.

Nije bio psihološki spreman da igra za Srbiju

"Obavio sam tri razgovora sa Sergejem u poslednjih 15 dana, u tim razgovorima postoji mišljenje da ima psihološku blokadu i mora da prođe vrijeme da se skoncentriše. Jednog dana će se vratiti, kada - ne znam", odgovarao je selektor Stojković na često ponavljano pitanje - zašto nema jednog od najboljih srpskih fudbalera?

"SMS" se u međuvremenu nije oglašavao, što je vodilo samo ka nagađanjima, poput onog da neće da igra jer je ljut zbog kritika zbog igara na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Najviše mu je zamjerena katastrofalna reakcija pri golu Slovenije, kada je Rade Bogdanović na RTS-u govorio da Sergej "trči kao baba".

"Ja sam ovdje izvrijeđao Sergeja Milinković-Savića, nisu to čuli gledaoci. On je ušao u igru i trči za onim desnim bekom kao baba. Ne možemo pričati o dobrim izmjenama Srbije", rekao je Bogdanović. "Pričali smo 'Jao, neće igrati Sergej...', pa je l' ste vidjeli kako zatvara desnu stranu? Pa, ono je sramota na ovom nivou!", govorio je tada Bogdanović.

Šta očekuje reprezentaciju u martu?

S obzirom na to da je zbog sukoba na Bliskom istoku otkazano gostovanje Srbije Kataru, izabranici Veljka Paunovića igraće u petak prijateljsku utakmicu protiv Španije u petak 27. marta na stadionu Viljareala, a u ponedjeljak 30. aprila dočekaće Saudijsku Arabiju na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli.

Selektor Srbije Paunović je uživo na Instagramu pročitao spisak za te mečeve: