Paunović napravio promjenu na spisku Srbije!

Novo ime na spisku reprezentacije Srbije je Stefan Bukinac, lijevi bek Jang Bojsa.

Izvor: arena 1 premium

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odlučio je da na spisak doda mladog Stefana Bukinca. U pitanju je lijevi bek koji je zimus otišao iz Vojvodine u Jang Bojs, a koji je prvobitno pozvan u mladu reprezentaciju Srbije, da bi sada ipak bio prekomandovan u "A" tim.

U pitanju je 20-godišnji fudbaler iz Srbobrana, dakle radi se o komšiji Aleksandra Kataija, koji će imati priliku da se dokaže kod novog selektora "orlova" Veljka Paunovića.

"Imamo jači tim, jaču reprezentaciju, tako da mi je jako drago što mogu da računam na sve njih. Konkurencija je samim tim jača, borili smo se za to, imamo unutrašnju konkurenciju i moramo da se takmičimo s najboljima na svijetu", rekao je Veljko Paunović o povratku braće Milinković-Savić i osvrnuo se na promjene.

"Još uvijek utvrđujemo stanje igrača poslije ovog kola, vidjeli ste da je Luka Jović imao juče sudar glavom, mislim da će biti sve okej, ali da utvrdimo i druge povrede igrača. Ne samo onih koji su ovog vikenda igrali kolo, nego su tu i akumulirane povrede. Postoji mogućnost da se spisak promijeni. Mogu da kažem da smo pozvali Stefana Bukinca iz mlade reprezentacije", dodao je Paunović.

Podsetimo, Srbija igra protiv Španije na stadionu Viljareala 27. marta, pa 31. marta protiv Saudijske Arabije u Bačkoj Topoli, što su prijateljske utakmice usljed toga što "orlovi" ne idu na Svjetsko prvenstvo.

Ko je na spisku Srbije?

Golmani : Vanja Milinković Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović

: Vanja Milinković Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović Odbrana: Kosta Nedeljković, Stefan Bukinac, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Aleksa Terzić

Kosta Nedeljković, Stefan Bukinac, Ognjen Mimović, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Miloš Veljković, Aleksa Terzić Vezni red : Aleksandar Stanković, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Saša Lukić, Vanja Dragojević, Sergej Milinković-Savić, Lazar Samardžić, Petar Stanić, Njegoš Petrović, Filip Kostić, Veljko Birmančević, Mijat Gaćinović, Vasilije Kostov

: Aleksandar Stanković, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Saša Lukić, Vanja Dragojević, Sergej Milinković-Savić, Lazar Samardžić, Petar Stanić, Njegoš Petrović, Filip Kostić, Veljko Birmančević, Mijat Gaćinović, Vasilije Kostov Napad: Luka Jović, Dejan Joveljić, Aleksandar Mitrović, Petar Ratkov

