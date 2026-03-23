"Švajnštajger mi je dao jedan savet": Paunović otkrio o čemu je pričao sa legendarnim Nijemcem

Veljko Paunović je na konferenciji za medije pričao i o Bastijanu Švajnštajgeru i jednom savjetu koji je dobio od njega.

Veljko Paunović je poslije objavljivanja spiska za martovske prijateljske utakmice došao na konferenciju za medije. Jedno od novinarskih pitanja bilo je i o praćenju trendova i dešavanja u svetskom fudbalu. Spomenuo je Bastijana Švajnštajgera, bivšeg muža srpske teniserke Ane Ivanović.

"Mislim da, što je rekao moj prijatelj i bivši igrač Bastijan Švajnštajger, savjet koji mu je dat nekada, a prenio ga je meni. Trend je tvoj frend. Nama je na neki način važno da smo u skladu sa svjetskim trendovima. Na jedan način pokazuje našu svijest, mentalitet. Sa druge strane otvara put na naš unutrašnji mentalitet, pobjednički i takmičarski jačamo. Vidite i sami, jako jednostavne stvari", rekao je Paunović.

Naveo je i jedan interesantan primjer.

"Ne znam ko je prvi igrač koji je bio i isjekao štucnu, jer mu je bilo vruće ili ga je stezalo, pa su svi počeli to da rade. To je neko praćenje trenda. Ne ugleda se neko na nekoga koji nema onu glavnu potporu, to je fudbaler sa kvalitetom i pobjedničkim mentalitetom u ovom slučaju. Svako prati neki dobar primjer, zato je važno i za nas da pratimo dobre primjere i trendove."

"Na tim gledam kao na Formulu 1"

Dobio je Paunović pitanje o situaciji u timu i o problemima koje ima sa povredama igrača i sa nedostatkom bekova koji ne igraju u klubovima.

"To su problemi sa kojima se svi selektori suočavaju, problem promjene spiska zbog povrede, problem igrača koji u našoj trenutnoj grupi i na širem spisku koji nemaju minutažu i koji izlaze iz povreda. Sve su to problemi sa kojima se suočavamo, spremni smo da reagujemo. Možemo da radimo u odvojenim grupama, grupa koja se oporavlja i grupa kojoj je potrebno da podigne svoje funkcije, to je proces koji radimo prvih nekoliko dana. Ide onda pripremanje za utakmicu. Kada imamo dužu nedjelju, dan više puno znači da bismo mogli da napravimo koheziju cijelog tima."

Selektor "orlova" dao je interesantno poređenje i kako gleda sastav tima.

"Imamo solidan kostur tima, sa golmanima smo u dobrom stanju, dva centralna beka igraju na top nivou, kao i njihova podrška. Sredina terena, tu imamo igrače koji igraju konstantno, napad isto mislim da smo solidni. Krila, na krila i bekove gledam kao u Formuli 1, prednje i zadnje gume. Bekovi možda nemaju tu pravu minutažu i učinak koji nam je potreban sada. Ekipa koja teži da napada preko bokova i da napadačima stvori šanse, moramo više da radimo.Milana Gajića imam na spisku, bio je vezni igrač, pa je u reprezentaciji prešao na beka, to nije ništa strano i novo. Imamo i tu opciju, važno nam je, tu je Kosta Nedeljković koji ne igra u klubu, ali mi nemamo luksuz da sklonimo nekoga koji ne igra. Moramo sve igrače da držimo blizu, da im damo ljubav i podršku i imamo takve slučajeve sada", zaključio je Paunović.

