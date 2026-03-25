"Još sam povrijeđen kako sam otišao": Veljko Paunović mjesecima ne može da razumije - zašto?

Autor Bojan Jakovljević
Veljko Paunović je i dalje razočaran načinom na koji ga je Ovijedo otpustio iako ništa nije slutilo da će tako biti.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović iznenada je iskočio kao opcija da zamijeni Dragana Stojkovića Piksija zbog neočekivanog otkaza u Ovijedu. Uveo je ovaj mali klub u La Ligu, bilježio je rezultate u skladu sa sastavom koji je imao na okupu, da bi ga potom klub smijenio i ostavio bez teksta.

"Još me boli i još pratim tim, žao mi je što nisam mogao da završim posao" rekao je Veljko Paunović: "Želim sve najbolje timu, klubu i nevjerovatnim navijačima, siguran sam da vjeruju da je sve i dalje moguće. I dalje sam povrijeđen zbog načina na koji sam otišao. Nama profesionalcima se ne dozvoljava da radimo. Moja želja je bila da ostanem u Španiji, ali se pojavila Srbija. Jednog dana bih volio da se vratim u Španiju, a Ovijedo smatram svojim domom."

Sada se Paunović vraća u Španiju gdje će sa "olovima" igrati 27. marta na stadionu Viljareala:

"Veoma sam ponosan što mogu da kažem da je Španija moj dom. Sada sam napustio svoju prvu kuću i otišao u svoju drugu kuću. Iako znam da će biti veoma teško, poznajem Španiju i španski fudbal i ovo je velika prilika. Ako neko želi da se takmiči i vidi na kom je nivou njegova selekcija, mora da igra protiv najboljih", dodao je selektor Srbije i rekao da je pred "orlovima" jedna vrlo teška utakmica, protiv tima koji pretenduje da igra finale Svjetskog prvenstva.

Kako je Srbiju predstavio Španiji?

"Od mog odlaska 2015. u klupski fudbal, proces je prekinut i nije pronađen kontinuitet. Reprezentacija nije bila loša, ali nije ispunila očekivanja. Te generacije koje su kasnije osvajale trofeje uspjele su da završe proces osvajanjem još jednog takmičenja, dok smo mi izgubili taj put. Moj dolazak ima cilj da vratimo taj pravac i započnemo novi proces. Kada smo stigli u novembru, zatekli smo tim koji ne ispunjava očekivanja, uz razočaranje i frustraciju, ali smo uspjeli da ih postepeno prevaziđemo i ponovo okupimo grupu", rekao je Paunović za španske medije i prokomentarisao situaciju sa Vlahovićem.

"Dušan Vlahović? Ako je igrač na svom nivou, može da igra u bilo kojem klubu. Ostaje da se vidi da li se uklapa u određeni stil igre. To je igrač sa ogromnim mogućnostima“, poručio je selektor Srbije.

