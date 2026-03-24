logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kad nema Dušana Tadića, za Srbiju igra Petar Stanić: "Ne krijem da mi je idol"

Nebojša Šatara
0

Petar Stanić na spisku reprezentacije Srbije, spreman da se dokaže selektoru Veljku Paunoviću.

petar stanic u reprezentaciji srbije Izvor: YouTube/FSS SRbije

Novo ime na spisku fudbalske reprezentacije Srbije je Petar Stanić, najbolji fudbaler ligaškog dijela Lige Evrope. Blistao je u dresu Ludogoreca, bio najbolji strijelac takmičenja sa sedam golova, pa njegove igre nisu promakle ni novom selektoru državnog tima Srbije Veljku Paunoviću.

"Osjećaj je fenomenalan, dijeliti svlačionicu sa prije svega ovim momcima, pa onda i takvim igračima, zaista je nevjerovatan", rekao je Stanić po dolasku u reprezentaciju Srbije i dodao potom: "Predstavljati svoju zemlju u bilo kojem sportu je stvarno san, ja mislim svakog dječaka. Tako da se osjećam zaista lijepo. Jedva čekam da upoznam sve, novo okruženje i da krenemo u trenažni proces. Zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što sam ovdje i da zajedno krećemo sa pripremama za Evropsko prvenstvo. A što se tiče mog statusa ili mjesta, daću naravno sve od sebe da se izborim za povjerenje i poziciju u timu".

Na spisku selektora Srbije nije bilo Dušana Tadića, s kojim kako kaže nije još spreman da vodi razgovore, a sada Stanić kaže da je spreman da uskoči u njegove kopačke.

"Da, ja to ne krijem, ima ih više (idola, prim.aut.), naravno. Jedan od mojih idola je Dušan Tadić koji sada trenutno nije ovdje, a od momaka koji su tu - Sergej", naglasio je Petar Stanić koji je rekao da dosta fudbalera iz današnje reprezentacije poznaje iz mlađih selekcija.

Petar Stanić
Izvor: Youtube/FSSrbije

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC