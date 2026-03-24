Kad nema Dušana Tadića, za Srbiju igra Petar Stanić: "Ne krijem da mi je idol"

Petar Stanić na spisku reprezentacije Srbije, spreman da se dokaže selektoru Veljku Paunoviću.

Novo ime na spisku fudbalske reprezentacije Srbije je Petar Stanić, najbolji fudbaler ligaškog dijela Lige Evrope. Blistao je u dresu Ludogoreca, bio najbolji strijelac takmičenja sa sedam golova, pa njegove igre nisu promakle ni novom selektoru državnog tima Srbije Veljku Paunoviću.

"Osjećaj je fenomenalan, dijeliti svlačionicu sa prije svega ovim momcima, pa onda i takvim igračima, zaista je nevjerovatan", rekao je Stanić po dolasku u reprezentaciju Srbije i dodao potom: "Predstavljati svoju zemlju u bilo kojem sportu je stvarno san, ja mislim svakog dječaka. Tako da se osjećam zaista lijepo. Jedva čekam da upoznam sve, novo okruženje i da krenemo u trenažni proces. Zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što sam ovdje i da zajedno krećemo sa pripremama za Evropsko prvenstvo. A što se tiče mog statusa ili mjesta, daću naravno sve od sebe da se izborim za povjerenje i poziciju u timu".

Na spisku selektora Srbije nije bilo Dušana Tadića, s kojim kako kaže nije još spreman da vodi razgovore, a sada Stanić kaže da je spreman da uskoči u njegove kopačke.

"Da, ja to ne krijem, ima ih više (idola, prim.aut.), naravno. Jedan od mojih idola je Dušan Tadić koji sada trenutno nije ovdje, a od momaka koji su tu - Sergej", naglasio je Petar Stanić koji je rekao da dosta fudbalera iz današnje reprezentacije poznaje iz mlađih selekcija.

