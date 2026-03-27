Selektor Argentine Luis Skaloni: "Koliko znam, igraćemo protiv Srbije"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Selektor Argentine Luis Skaloni vjeruje da će njegov tim igrati protiv Srbije pred početak Mundijala 2026 u SAD, Kanadi i Meksiku.

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće u martu mečeve protiv Španije i Saudijske Arabije, zna se da ćemo u danima pred Mundijal 2026 igrati protiv Meksika i njima "poslužiti" kao generalna proba, a sve se glasnije priča o još jednom renomiranom rivalu. Zapravo, aktuelnom svjetskom šampionu - iz Argentine stižu vijesti da ćemo odmjeriti snage protiv tima koji Lionel Mesi želi da odvede do nove titule.

Vijest koju su plasirali argentinski mediji praktično je potvrdio selektor Luis Skaloni, stručnjak koji je na Mundijalu u Kataru Lionela Mesija i njegove saigrače vodio do svnetske titule. Tri i po godine kasnije Skaloni ima ideju da se utakmicom protiv Srbije njegov tim pripremi za nastup na Svnetskom prvenstvu i odbranu najvažnijeg trofeja u svijetu fudbala.

"Koliko znam, jedna od utakmica koju ćemo odigrati u junu biće protiv Srbije, ime drugog rivala još čekamo", rekao je Skaloni na konferenciji za meč sa Mauritanijom, 115. reprezentacije na FIFA rang listi i dodao: "Poslije svih promjena koje su se desile zbog stvari koje nemaju veze sa ovim, tako je kako je. Svi želimo da igramo protiv dobrih timova, za nas je interesantno da igramo protiv Mauritanije, U20 tima i onda da u utorak odigramo ponovo. Igrati protiv najboljih ne garantuje vam ništa, moramo da razmišljamo pozitivno".

Ukoliko bi se stvarno dogodilo da Srbija pred početak Svjetskog prvenstva odigra utakmicu sa Argentinom, to bi bila izuzetna čast za tim selektora Veljka Paunovića. Jasno je da Argentinci imaju velike ambicije na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku - baš kao i Španija protiv koje će Srbija igrati 27. marta na stadionu Viljareala.

Utakmicama protiv ovakvih rivala, ali i timova poput Saudijske Arabije ili Meksika, odnosno takmičarskih utakmica sa Engleskom krajem 2025. godine, pa Holandijom i Njemačkom u jesen 2026. godine jasno se pokazuje gdje Srbija želi da bude. Niz respektabilnih protivnika trebalo bi da utiče i na podizanje kvaliteta srpskog tima, koji kao naredni cilj vidi plasman na Evropsko prvenstvo.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

