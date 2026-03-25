Ova generacija je budućnost fudbalske Srbije: Petrićevi "orlići" razbili Engleze, svi vrijede milione

Selektor Gordan Petrić ima u omladinskoj reprezentaciji najveće talente i najskuplje fudbalere u istoriji Srbije.

Fudbalska reprezentacija Srbije sastavljena od igrača do 19 godina, pod komandom selektora Gordana Petrića, zabilježila je prvu pobjedu na kvalifikacionom turniru koji se igra u Portugalu. Savladana je Engleska (2:0), golovima Mihajla Cvetkovića i Bogdana Kostića, a tim u kojem su bile i buduće zvijezde Premijer lige poput Maksa Daumana i Rija Ngumoe nije mogao da uzvrati.

Iako je uvijek lijepo pobijediti fudbalsku silu kakva je Engleska, ova pobjeda možda i nije tako veliko iznenađenje - posebno kada se pogleda tim koji je Gordan Petrić imao na raspolaganju za ovaj meč. Na terenu su bili fudbaleri koji su već napravili milionske transfere, ali i oni koji će u bliskoj budućnosti uraditi nešto slično. Da krenemo redom...

Mesto među stativama zauzeo je Vuk Draškić, golman Crvene zvezde koji je nedavno debitovao za prvi tim. Talentovani čuvar mreže ušao je u igru na meču četvrtfinala Kupa Srbije, kada je Mateuš Magaljaeš doživio povredu u Novom Pazaru. Posao je odradio odlično, u skladu sa svojim talentom. Njegova rezerva na meču protiv Engleske bio je Lazar Balević, golman koji već ima 46 mečeva za seniorski tim Napretka iz Kruševca.

Na mjestu desnog beka igrao je Strahinja Stojković, fudbaler Sent Etjena kojeg je taj francuski klub platio Crvenoj zvezdi 2,8 miliona evra. Tu cifru trebalo bi bez većih problema da nadmaši Adem Avdić, lijevi bek Crvene zvezde koji je takođe učestvovao u pobjedi nad Englezima. On za sada nije na prodaju, ali će gotovo sigurno donijeti novac u klupsku kasu crveno-bijelih kada bude odlazio u inostranstvo.

Štoperski tandem omladinske reprezentacije Srbije čine dvojica fudbalera koji već imaju višegodišnji staž u seniorskom fudbalu. Veljko Milosavljević je nakon devet mečeva za prvi tim Grafičara, 27 utakmica u dresu Crvene zvezde, transfera teškog 15.000.000 evra i sedam utakmica za Bornmut u Premijer ligi "proslijeđen" U19 timu Srbije, kako bi vršnjacima pomogao da se domognu Evropskog prvenstva. Njegov partner u posljednjoj liniji je Nikola Simić, momak kojeg Partizan procjenjuje na 15.000.000 evra, a koji u crno-bijelom dresu već ima 43 odigrana meča.

Svi momci koje smo do sada predstavili su 2007. godine, a vezni igrač IMT-a i povremeni kapiten tog tima Vasilije Novičić je godinu dana mlađi. Defanzivni vezni fudbaler tima sa Novog Beograda već ima 50 mečeva u seniorskoj konkurenciji, a ove sezone je u Superligi postigao sedam golova i asistirao četiri puta. Zbog toga se očekuje da kada bude odlazio obori klupski rekord i postane skuplji od Miloša Lukovića koji je Strazburu prodat za 4,7 miliona evra.

Pančevački Železničar već je zaradio 2.200.000 evra kada je talentovanog Jovana Milosavljevića prodao švedskom Malmeu, a Crvena zvezda je dobila 14.100.000 evra za Andriju Maksimovića koji je pojačao RB Lajpcig. Postoji još nekoliko klauzula koje bi mogao da ispuni vezni fudbaler, a tu su i procenti od naredne prodaje koje je srpski klub "sačuvao". Maksimović već ima 80 mečeva u seniorskom fudbalu na klupskom nivou i osam za seniorsku reprezentaciju Srbije.

Godinu dana mlađi od većine saigrača su i dvojica krilnih napadača za koje se Gordan Petrić opredijelio na ovom meču. Desno je igrao Luka Zarić koji tokom ove sezone redovno dobija u Crvenoj zvezdi, a za kojeg se priča da je brži i od Nemanje Radonjića. Na lijevom boku je jedan od najtalentovanijih fudbalera koje u svojoj školi ima londonski Arsenal - Luis Zečević-Džon, momak kojeg su u Srbiji "oteli" upravo Englezima jer je iz mješovitog braka.

Mesto u napadu rezervisano je za Mihajla Cvetkovića. Napadač Anderlehta svojevremeno je napustio Čukarički u transferu teškom 3.200.000 evra, a do sada ima 89 utakmica i 18 postignutih golova u seniorskoj konkurenciji. Ove sezone je pet puta tresao mrežu u elitnom rangu belgijskog fudbala, što pokazuje o kakvom se talentu radi. Ne treba zaboraviti da je odigrao i dva meča za seniorsku reprezentaciju Srbije.

Šansu sa klupe dobili su Bogdan Kostić koji će dobro napuniti kasu u Humskoj kada bude odlazio, zatim Đorđe Ranković iz Grafičara i Uroš Đorđević iz Crvene zvezde, a na kraju i Aleksa Damjanović kojeg je Crvena zvezda već prodala Bajeru iz Leverkuzena za 5.000.000 evra. Taj transfer biće realizovan na kraju sezone, u ljetnom prelaznom roku.

Na klupi za rezervne igrače ostali su još defanzivci Ahmed Hadžimujović koji je prvotimac Novog Pazara, Andrej Pavlović koji je prvotimac OFK Beograda, Stefan Petrović koji je prvotimac Partizana i vezni fudbaler Stefan Mladenović koji je prvotimac TSC-a iz Bačke Topole. Svaki od njih četvorice ima već zavidno iskustvo u seniorskom fudbalu jer ove sezone redovno igraju na mečevima Superlige Srbije.

Treba napomenuti da za ovu reprezentaciju mogu da igraju još i Andrej Bačanin kojeg je Čukarički prodao Bazelu za 2.300.000 evra, Filip Matijašević koji je standardan u timu sa Banovog brda, a na kraju i Vasilije Kostov koji će u martu biti seniorski reprezentativac Srbije. Talentovani fudbaler Crvene zvezde trebalo bi da obori rekord srpskog fudbala i psotane prvi igrač koji će iz Superlige biti prodat za više od 20.000.000 evra.