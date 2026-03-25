"Orlići" nadigrali Englesku: Mihajlo Cvetković pogodio gol sa centra terena (VIDEO)

Srpski reprezentativac Mihajlo Cvetković postigao gol sa polovine terena protiv Engleske, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Izvor: X/FSSrbije/printscreen

Fudbalska reprezentacija Srbije sastavljena od igrača do 19 godina upisala je pobjedu protiv Engleske (2:0) u prvoj rundi posljednjeg kruga kvalifiakcija za Evropsko prvenstvo koje će se tokom leta igrati u Velsu. Tim Gordana Petrića sastavljen od momaka koji već imaju bogato iskustvo u seniorskom fudbalu pokazao je da u njih treba vjerovati, a do trijumfa stigao je sasvim zasluženo.

Tim u kojem su zvijezde poput Andrije Maksimovića, Veljka Milosavljevića, Vasilija Novičića i drugih nije imala problema da dođe do pobjede, a trijumf je mogao da bude i ubedljiviji. Srbija je u prvom delu meča propuštala šanse i nije amterijalizovala svoju bolju igru - sve do spektakularnog pogotka napadača Anderlehta Mihajla Cvetkovića, koji je pogodio sa polovine terena.

Nekadašnji napadač Čukaričkog i povremeni seniorski reprezentativac Srbije presjekao je pas koji je uputio protivnički fudbaler, a nakon što je na centru terena osvojio loptu bilo mu je potrebno malo vremena da odluči šta dalje. Povukao je loptu ka golu protivnika, prešao tek nekoliko metara i zatim raspalio. Istina, intervencija golmana nije bila na najvišem nivou, ali Cvetkoviću treba odati priznanje za ovo umjetničko delo. Pogledajte gol:

⚽️ Гол са пола терена Михајла Цветковића у победи Србије против Енглеске. | -



Уживајте у мајсторији нашег сјајног нападача!#U19EUROpic.twitter.com/5wD7IjyRKL — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije)March 25, 2026

Srbija je u nastavku meča preko rezerviste Bogdana Kostića, inače krilnog napadača Partizana, duplirala prednost i ujedno postavila konačan rezultat meča. Posljednja runda kvalifikacija za Evropsko prvenstvo počela je uspješno, a u naredna dva kola četa Gordana Petrića igraće protiv Portugala i Poljske. Samo prvoplasirani tim u grupi obezbijediće plasman na turnir.

