Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Reprezentacija Srbije razbila Englesku: Ovako se ide na Evropsko prvenstvo

Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Fantastična partija reprezentacije Srbije do 19 godina, za koju pod komandom Gordana Petrića igraju i neka veoma zvučna imena koja su već napravila višemilionske transfere.

U19 reprezentacija Srbije pobijedila Englesku Izvor: FSS

Reprezentacija Srbije sastavljena od igrača do 19 godina trijumfalno je započela put ka Evropskom prvenstvu koje će se za nekoliko mjeseci održati u Velsu. Selektor Gordan Petrić okupio je gotovo sve najbolje što Srbija ima, neke fudbalere pozajmio i od Veljka Paunovića iz A tima, pa nije ni čudo što je na početku turnira razbijena Engleska - 2:0!

Iako su u protivničkom timu bile buduće zvijezde Premijer lige poput Maksa Daumana ili Rija Ngumoe, srpski fudbaleri su se za sve pitali na prvom meču turnira u Portugalu. Ekipa sastavljena od fudbalera na kojima su srpski klubovi već zaradili milione ili tek planiraju da obaraju klupske rekorde njihovim prodajama rutinski je stigla do pobjede protiv jednog od najboljih svjetskih timova.

Ispalo je da ima smisla poslati u omladinsku selekciju fudbalere poput Veljka Milosavljevića, Andrije Maksimovića ili Mihajla Cvetkovića, momke koji već imaju iskustva u seniorskoj reprezentaciji. Njima su društvo pravili Nikola Simić iz Partizana, Vasilije Novičić iz IMT-a, Adem Avdić iz Crvene zvezde, pa internacionalci Strahinja Stojković, Jovan Milosavljević, Luis Zečević Džon...

Srbija je dominirala u prvom dijelu meča i trebalo je prije odlaska na pauzu da stekne barem dva gola prednosti. To se nije desilo, ali se zato u prvom dijeli susreta dogodio najljepši detalj meča. Nekadašnji napadač Čukaričkog Cvetković je u 39. minutu utakmice sa preko 40 metara lobovao protivničkog golmana i donio prednost Srbiji. Pobedu je u nastavku meča potvrdio rezervista Bogdan Kostić, krilni napadač Partizana. On je na poluvremenu ušao u igru, 20 minuta kasnije zatresao je mrežu.

Reprezentacija Srbije igrala je u sledećem sastavu: Draškić - Stojković, V. Milosavljević, Simić, Avdić - Novičić, J. Milosavljević - Zarić (od 79. Đorđević), Maksimović (od 73. Ranković), Zečević-Džon (od 46. Kostić) - Cvetković (od 88. Damjanović).

Srbija će do kraja turnira u Portugalu odigrati još dva meča - omladinci Portugala biće nam rival 28. marta, a zatim će se tri dana kasnije odmjeriti snage sa Poljskom. Samo prvoplasirani tim nakon ovog turnira izboriće plasman na Evropsko prvenstvo koje se igra u Velsu između 28. juna i 11. jula.

