Gordan Petrić saopštio spisak "orlića"

Veliki izazovi pred mladom reprezentacijom Srbije, a ovo ću srpske najveće uzdanice.

Selektor omladinske reprezentacije Srbije (U-19) Gordan Petrić objavio je spisak za utakmice protiv Engleske, Portugala i Poljske, koje se igraju u okviru završnog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Ove tri utakmice biće na programu u periodu od 25. do 31. marta, a domaćin kvalifikacionog turnira je Portugal. Okupljanje je zakazano za nedjelju, a "orlići" put Portugala kreću u ponedjeljak, a prvi meč je zakazan za srijedu.

Selektor Gordan Petrić saopštio je spisak od 20 igrača na koje računa u drugom krugu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Na spisku su najveće nade srpskog fudbala, a neki od njih su već ostvarili velike transfere.

GOLMANI: Vuk Draškić (Crvena zvezda), Lazar Balević (Napredak);

ODBRANA: Strahinja Stojković (Sent Etjen), Stefan Mladenović (TSC), Ahmed Hadžimujović (Novi Pazar), Veljko Milosavljević (Bornmut), Nikola Simić (Partizan), Andrej Pavlović (OFK Beograd Mozzart Bet), Stefan Petrović (Partizan), Adem Avdić (Crvena zvezda);

VEZNI RED: Vasilije Novičić (IMT), Andrija Maksimović (Lajpcig), Jovan Milosavljević (Malme), Luka Zarić (Crvena zvezda), Luis Zečević-Džon (Arsenal), Uroš Đorđević (Borac Čačak), Đorđe Ranković (Grafičar), Bogdan Kostić (Partizan);

NAPAD: Mihajlo Cvetković (Anderleht), Aleksa Damjanović (Crvena zvezda).

