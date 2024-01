Gordan Petrić: Ostao sam dužan klubu, i on meni - da pokažem koliko mogu!

Bivši trener Partizana ponovo će raditi u Superligi.

Izvor: MN PRESS

Gordan Petrić preuzeo je Čukarički i naslijedio Igora Matića, koji će nastaviti karijeru u FK Novi Pazar. Petrić, bivši fudbaler i šef struke Partizana, vraća se ovom poslu poslije 11 mjeseci, jer je napustio Humsku u februaru 2023. godine. On je već bio trener Čukaričkog 2016. godine, ali se tada nije zadržao na klupi "brđana" i vodio ih je od septembra do decembra. Ukupno - na 13 utakmica.

"Vratio sam se poslije osam godina u Čukarički. U prvom mandatu sam završavao licencu i jedan od razloga što sam ponovo ovdje je to što mislim da sam ostao dužan klubu i klub meni. Ne u finansijskom smislu, nego da pokažem koliko mogu. Znam dobro situaciju u klubu, takođe i igrače, sa nekoliko njih sam radio u prvom mandatu", rekao je Petrić.

Sada dolazi iskusniji prije svega za epizodu u Partizanu, koji je vodio na 30 utakmica od 12. avgusta 2022. do 28. februara 2023. U tom mandatu crno-bijeli su igrali grupnu fazu Konferencijske lige, a Petrićev bilans bio je 18 pobjeda, sedam remija i pet poraza. On je među "brđanima" već izvršio prozivku pred početak priprema i u narednih 10 dana vodiće ekipu u Beoradu, a od 18. januara do 1. februara radiće na Kipru, gde će srpski timovi uradili glavnu fazu priprema.

"Prošli put kad sam preuzimao ekipu dosta igrača je odlazilo i dolazilo, sada nije tako. Mnogo je bolja situacija, dosta mladih igrača i ne očekuju se velike promjene".

Čukarički je za sada napustio samo napadač Sandej Adetunđi.

"Imamo veliki broj igrača na raspolaganju i to su igrači na istom nivou. Potrebno je animirati 25 igrača, logično je da ne mogu svi da igraju, da dobiju istu minutažu. U nekim drugim klubovima znate ko su 13 ili 14 igrača, ali ovdje su svi zaista podjednaki. Čukarički je privatan klub i u razgovoru sa direktorom Matijaševićem sam rekao da su oni ti koji određuju o dolascima i odlascima. Naravno da ću ja dati završu riječ kad stigne neka ponuda", rekao je Petrić, a prenio klub.

Nekadašnji as Partizana i Glazgov Rendžersa vodio je i Bežaniju, Sinđelić, Zemun, Rad, Larisu i Goricu. Na klupi Čukaričkog drugi put će debitovati 10. februara, na gostovanju Radniku u Surdulici. U prvom dijelu sezone, paralelno sa nastupima u Konferencijskoj ligi, Čukarički je zauzeo četvrto mjesto na tabeli, sa 29 osvojenih bodova u 19 kola.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!