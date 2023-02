Partizan se oglasio - IGORE, SREĆNO NA DERBIJU! Crno-bijeli poslali poruku i Gordanu Petriću na rastanku

Partizan ozvaničio promjenu na klupi

Duljaj je došao iz Teleoptika, gdje je od avgusta bio šef stručnog štaba. On će treći put biti na klupi, jer je do sada bi pomoćnik Savi Miloševiću i Aleksandru Stanojeviću. Naravno, u Humskoj je stekao fudbalsko ime kao đak omladinske škole i jedan od najboljih zadnjih veznih srpskog fudbala, sa čak 47 nastupa za reprezentaciju.

"Poslije odlaska Gordana Petrića, novi šef stručnog štaba FK Partizan je Igor Duljaj. Duljaju želimo puno uspjeha u radu, kao i na predstojećem 169. 'vječitom derbiju', a Gordanu Petriću, uz zahvalnost, puno sreće i, prije svega - dobro zdravlje!"

Očekuje se da se Duljaj možda već u utorak obrati javnosti sa nove pozicije, mada će mu biti važan svaki sat do petka i do 169. "vječitog derbija" protiv Crvene zvezde, od 19 časova. Biće to njegova prva utakmica na klupi kluba u kojem je ponikao i definitivno najveći izazov u mladoj samostalnoj trenerskoj karijeri, započetoj prošlog avgusta.