Novi potres u Partizanu - PETRIĆ UŽIVO PONUDIO OSTAVKU: Očigledno sam IZGUBIO svlačionicu, neka neko drugi vodi derbi!

Ne prestaju lomovi u Paritzanu.

Izvor: MN PRESS

Partizanov trener Gordan Petrić ponudio je da istog trenutka ode iz kluba nakon remija protiv Radničkog 1923 i javno iskazanog nezadovoljstva pojedinih igrača.

Crno-bijele u petak očekuje gostovanje Zvezdi i situacija u Humskoj je lošija i od izgleda tabele, na kojoj zaostaju čak 13 bodova.

"Derbi? Ako imam osjećaj, a možda me ne vara. Ako sam izgubio svlačionicu, onda nema potrebe ni da budem na utakmici za derbi. Ako me razumijete. Kad trener izgubi svlačionicu, onda više nije to - to. Da li sam izgubio svlačionicu? Možda da. Neki moj osjećaj, ako igrači komentarišu kao što je Popović komentarisao, onda sam očigledno izgubio svlačionicu. Možda za četiri dana može da se napravi šok-terapija, da neko drugi povede, pa da vidimo kako će ići", rekao je Petrić.

Partizan je kiksnuo i pred derbi, odigravši samo neriješeno protiv Radničkog 1923, a trener crno-bijelih Gordan Petrić javno je odgovorio na dobacivanje golmana Aleksandra Popovića. Sasvim je jasno da u Partizanu puca i to u nedjelji 169. "vječitog derbija", a Petrić je potpuno otvoreno razgovarao sa novinarima poslije meča.

"Popović je komentarisao da se 17 utakmica povlačimo, rekao sam da je sramota da tako igrač kaže. Ako su se držali u nekim trenucima zajedno, treba i dalje da se drže. Ali kažem, ako sam izgubio svlačionicu, možda je bolje da se pomjerim već sada. To nije bilo poslije razgovora sa upravom, to je trenutno, moj osjećaj poslije utakmice."

Podsjetimo, Petrić je minulog vikenda potvrdio da će otići iz Partizana u toku marta na savjet ljekara, jer želi da bude oprezan zbog teške bolesti koju je jednom pobijedio. Ta vijest je potvrđena nakon bolne eliminacije crno-bijelih ih Evrope, u dvomeču protiv Šerifa, u kojem su Moldavci prošli pobjedom 3:1 u Humskoj u četvrtak. Nakon tog neuspjeha, Petrić je najavio reakciju ekipe u utakmici protiv Radničkog 1923, ali je prema viđenom Partizan imao sreću da sva tri boda nisu otišla u Kragujevac.

I to na sablasno pustom stadionu: