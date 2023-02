Puca u Partizanu - "To je njegova sramota!" Burno u ekipi, Petrić u šoku pred kamerama - Šta je izgovorio!?

Gordan Petrić iznervirao se kada je čuo riječi svog golmana Alesandra Popovića.

Partizan je doživio novu blamažu u Superligi, u Humskoj je osvojio samo bod protiv Radničkog 1923 (1:1). Po prikazanom u drugom poluvremenu gostujući tim bio je bliži i da ode u Kragujevac sa sva tri poena. O tome je pričao i Gordan Petrić.

Po završetku utakmice stao je pred kamere "Arene sport", prvo je analizirao utakmicu i rekao da je sve ovo realnost crno-bijelih. "Ništa se ne dešava, ovo je realnost Partizana i naše ekipe. Pokušavali su koliko su mogli, u jednom trenutku smo imali priliku da riješimo meč, nismo riješili. Poslije smo mogli da izgubimo i jedan bod, ovo je realnost", rekao je Petrić.

Uslijedilo je pitanje o potezu golmana Aleksandra Popovića. Voditeljka je konstatovala da je on prošao pored i izgovorio "Šta se dešava, zašto se povlačimo 17. utakmicu zaredom."

Trener crno-bijelih ostao je iznenađen. "On je to rekao? Pitajte ga zašto je to rekao, ako je to rekao, onda je to njegova sramota. Ako su do sada bili zajedno, treba da budu do kraja. Ako je to rekao, njegova je sramota. Ako vi kažete, vjerujem vam, to je njegova sramota."

Nije htio da priča o predstojećem derbiju sa Crvenom zvezdom. "Ne bih sada, ima još četiri dana, vidjećemo šta će biti", zaključio je Petrić.

