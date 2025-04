"Brine me njegovo mentalno zdravlje": Beker kao Đoković, brani Alkaraza i govori o osjetljivoj temi

Boris Beker je otkrio da je zabrinut za mentalno zdravlje Karlosa Alkaraza.

Karlos Alkaraz povukao se sa takmičenja u Madridu i to je izazvalo zabrinutost mnogih, pa je o toj temi govorio i Boris Beker. Bivši trener Novaka Đokovića izrazio je zabrinutost, ali u prvi plan nije istakao fizičko stanje mladog Španca, već se prvenstveno osvrnuo na mentalno zdravlje.

Prije početka sezone na šljaci Alkaraz je otvoreno govorio o izazovima sa kojima se nosi ove sezone. Uspio je da osvojio turnir u Majamiju i mnogi bi pomislili da je povratak na put pobjeda jedino što je nedostajalo Špancu, ali on je tom prilikom otkrio da je mjesecima prije toga razmišljao da se povuče iz tenisa.

"Kad dođete u ovakvu situaciju, razmišljate o mnogim stvarima. Mnoge misli mi padaju na pamet - stani, stani na nedjelju dana, preskoči turnir, stani na nekoliko mjeseci, nastavi da treniraš, uzmi odmor, a onda treniraj za ono što slijedi. Mnogo misli mi je palo na pamet, a jedna od najboljih stvari koje sam uradio je da uzmem nekoliko slobodnih dana i dam sebi priliku da jasno razmislim, stavim sve na papir, a zatim odlučim", ispričao je dvadesetjednogodišnji teniser.

Nakon što je uzeo kratak odmor poslije Majamija, Alkaraz je nanizao neke velike uspjehe - osvojio je Monte Karlo, a onda je stigao i do finala turnira u Barseloni i nema sumnje da mu je odmor prijao, ali se postavlja pitanje da li je to rješenje i kako ostati u vrhunskoj formi u takvom ritmu? Novak Đoković bio je među prvim teniserima koji su stali u zaštitiu mladog Španca, a sada je to javno uradio i Boris Beker.

Šta je Boris Beker primijetio kod Alkaraza?

Boris Beker je u podkastu WTA zvijezde Andree Petković posebno pričao o Karlosu Alkarazu i njegovom mentalnom zdravlju. "Govorimo o dvadesetjednogodišnjaku koji više nije mogao da se nosi sa očekivanjima i pritiskom. Govorimo o mentalnom zdravlju. Neko takav je skoro došao do tačke depresije. Tako da oni oko njega moraju da se zapitaju 'da nismo uradili nešto loše?' Zahtijevamo li previše od tako mladog igrača? Skoro da mora da se ponaša kao mašina... Sa 21 teško je reći ne", objasnio je Beker.

Pokušao je Beker da govori o ovoj osjetljivoj temi i objasni zbog čega je Alkaraz došao do zasićenja. "Moramo da zaštitimo Karlosa od njega samog. Poenta je u tome da vidite da on pretjeruje... Da radi previše i zaista se nadam da će, bilo da je u pitanju njegov trener ili njegov menadžer ili njegov otac, oni morati da razgovaraju, jer nam je potreban za deset godina. On je trenutno najspektakularniji igrač na turneji, ima najviše gledalaca, ima najveću bazu navijača, ali ne može da igra svake nedjelje."

Šta je Beker poručio Alkarazu?

Bivši trener Novaka Đokovića imao je priliku da sa Alkarazom razgovara na Laureus dodjeli nagrada u Madridu i tada mu je rekao: Ovo nije sprint, tvoj život je maraton", otkrio je Beker. Beker je takođe rekao i kakav odgovor je dobio od mladog Španca: "U pravu si. Razgovaraj sa ljudima iz moje sredine."

Možda je Nijemac jedan od bivših tenisera koji bi mnogo mogli da pomognu Alkarazu, s obzirom na to da su se našli u istoj situaciji. "I ja sam bio u toj fazi kada sam imao 21 ili 22 godine, kada to ne radiš iz srca, trčiš od jedne obaveze do druge, a ugovori su veoma dobro plaćeni, a turniri imaju potpisane ugovore, što znači da si ugovorno vezan i samo te povreda može spasiti, ali to nije kako bi trebalo da bude, zbog toga sam zabrinut za njega", objasnio je.