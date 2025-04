Novak Đoković stao je na stranu Karlosa Alkaraza i pokušava da skine pritisak sa mladog španskog tenisera. Radi ono što Rodžer Federer nikada nije radio sa njim.

Novak Đoković ponaša se zaštitnički prema novoj generaciji mladih tenisera, prvenstveno prema Karlosu Alkarazu. U njemu vidi dijelom i sebe, posebno zbog stila igre i samog ponašanja i trudi se da ga zaštiti kako god može. Tako je bilo i na Laureus nagradi gdje je pred kamerama stao u odbranu supertalentovanog mladog španskog tenisera.

U intervjuu za španski "Eurosport" je na španskom jeziku pričao o Karlitosu i pokušao je da skine pritisak sa njega. "Ne razumijem to, dijelom zbog atmosfere, tradicije i uspjeha koji ima tenis u ovoj zemlji je veoma visok. Očekivanja su poslije Nadala, Moje, Ferera, prvenstveno poslije Rafe, nešto normalno za takva očekivanja. Ali, slušajte me, Karlos ima 21 godinu, četiri grend slema, mnogo titula. Šta više hoćete od njega? Biće još bolji sigurno, ali za ovaj period i sve što je uradio do sada, to je nevjerovatno", poručio je Đoković.

Novak je najbolji teniser svih vremena, ima 24 grend slema, osvojio je svaki turnir koji postoji, sve to je "zaokružio" zlatom na Olimpijskim igrama. Ima zaštitnički stav prema mlađim igračima, ono što Federer nikada nije imao prema njemu. Ne želi da nove generacije kroz to prolaze i tu je uz njih. Uostalom, vidjelo se to i po riječima Jakuba Menšika koji je pobijedio Noleta u finalu turnira u Majamiju i pred svima rekao da ne bi bio tu gdje jeste da nije bilo Srbina.

Šta je to Federer uradio?

"Šta više hoćete od Alkaraza?": Đoković povisio ton zbog Karlosa, radi ono što Federer nikad nije znao

Bilo je više nego dovoljno primjera u kojima je Federer odlučio da Novaka "baci lavovima" i da ga prepusti na milost i nemilost mnogim tabloidima. Jedan od prvih primjera bio je na Australijan openu 2009. godine kada je Novak imao velike zdravstvene probleme zbog vrućine i morao je da preda meč Endiju Rodiku u četvrtfinalu. Tada je Švajcarac pokazao pravo lice.

Umjesto da bude uz njega kao stariji i iskusniji kolega, da ga posavjetuje ili pruži pomoć, uradio je potpuno suprotno. "Đoković nije teniser koji se već nije predavao, tako da je to razočaranje. Ja sam to uradio samo jednom u karijeri, Endi je totalno završio da dobije taj meč. Dođe mi da kažem da ako nisi dovoljno fit da igraš, nemoj da igraš. Da je Novak vodio vodio 2:0 u setovima, ne vjerujem da bi predao dok je gubio 4:0 u posljednjem setu (gubio je 2:1, prim, aut.). Zahvaljujući Endiju, na kraju je odustao, natjerao ga je da igra do svojih krajnjih mogućnosti. Skidam mu kapu", kazao je Rodžer Federer koji je u više navrata znao ovako da "pecne" Đokovića, iako je u medijima imao status "gospodina".