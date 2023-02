Partizan je tvoj, a ti vidi šta ćeš! Igor Duljaj znao kako sa Zidanom i Ronaldom, a sada ga čeka TEŽI POSAO

Partizan je u nevrijeme tražio pomoć od legende i on je prihvatio poziv da se vrati u Humsku.

Izvor: MN PRESS

Partizanov "vruć krompir" sada je u rukama novog trenera, Igora Duljaja (43). Neumorni igrački as crno-bijelih, Šahtjora i reprezentacije Srbije pred najvećim je izazovom u trenerskoj karijeri, započetoj 2016. u Šahtjoru kao asistent. Čuvena "radilica" srpskog fudbala stiže na klupu Partizana iz Teleotika, gdje je ljetos zamijenio Alberta Nađa na mjestu šefa stručnog štaba. Bio je to njegov prvi samostalni trenerski posao, a pola godine kasnije stiže nazad među crno-bijele u nevrijeme - na "minus 13" na tabeli i imaće samo tri dana da pripremi 169. "vječiti" derbi protiv Crvene zvezde na Marakani.

Duljaj je rođen u Topoli 1979, za rodni kraj je ostao i danas jako vezan svojom fudbalskom akademijom koju vodi zajedno sa rođenim bratom, a u Partizan je stigao 1990, kada je njegov talenat primijećen u omladinskoj školi. U prvi tim je ušao 1997. i u njemu ostavio dubok trag tokom sedam godina. Bio je član čuvene generacije koja je pod vođstvom Lotara Mateusa igrala Ligu šampiona, a ljubitelji fudbala u Srbiji ne zaboravljaju njegov "rat" protiv Zinedina Zidana u Humskoj. Uspio je Duljaj da uštopuje legendarnog Francuza, koji je bio njegov prvi i jedini zadatak te noći. Parafrazirajući rečenicu koju mu je tada izgovorio Mateus - "Zidan je tvoj, a ti vidi šta ćeš", i sada možemo slično da izgovorimo, s tim da je sada u njegovim rukama poljuljani crno-bijeli tim.

"Prije toga nikada nisam dobijao specijalne zadatke, pošto je Mateus uvijek stavljao akcenat na našu igru, smatrajući da jedan igrač rivala ne može da čini tim. Za taj dvomeč sa Madriđanima je napravio izuzetak i kazao mi je samo: 'Zidan je tvoj, a ti vidi šta ćeš!' U želji da što bolje obavim taj zadatak, išao sam tajno na dodatne treninge kod Bate Radulovića, eksperta za kondicionu pripremu", govorio je Duljaj o duelima sa slavnim Francuzom.

Sa Partizanom je osvojio tri titule i dva Kup SR Jugoslavije, sa Šahtjorom je četiri puta bio šampion Ukrajine i dva puta je podigao nacionalni trofej u kupu, s tim da je sa Ukrajincima podigao i trofej Kupa UEFA. I u tim godinama bio je zadužen za najbolje igrače protivnika, a nezaboravni su i njegovi dueli sa Kristijanom Ronaldom u Beogradu, u dresu reprezentacije. Tadašnji selektor Havijer Klemente tražio je od Duljaja da igra desnog beka, da bi zadržao Kristijana Ronalda koji je napadao po lijevoj strani i naravno da je odgovorio potvrdno i da je uradio svoj zadatak, kao i uvijek u karijeri.

"Selektor je u to vrijeme bio Havijer Klemente, pitao me dva dana prije utakmicu: 'Igore, šta misliš da odigraš desnog beka?' A ja cijeli život zadnji vezni. Uzvratim: 'Šefe, štagod vi kažete, nikakav problem.' Nijedan fudbaler na planeti ne može da obeća da se pored njega protivnik neće naigrati, ne ide da sad pričam, kako sam, kao, rekao: 'Moj je, ništa neće uraditi'. To ne biva… Znam da sam ga u stopu pratio. Možda je samo dvaput tokom utakmice promijenio stranu", rekao je Duljaj za Mozzartsport o duelima protiv Kristijana na stadionu Crvene zvezde.

Na istom mjestu, Duljaj će u petak izvesti ekipu Partizana i biće ponovo u teškoj situaciji - da umiri uzdrmanu ekipu, u kojoj su pojedinci praktično javno ustali protiv njegovog prethodnika i da pokuša da mirno privede sezonu kraju. Eliminisani iz Evrope i iz nacionalnog kupa, fudbalere Partizana očekuju mjeseci utakmica u Superligi u kojoj im je Zvezda odmakla na velikih 13 poena prednosti. Još jedan težak zadatak za Igora Duljaja.