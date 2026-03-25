Kako je srpski vunderkind dao gol Engleskoj sa pola? "Primijetio sam da je golman malo izašao"

U-19 reprezentativac Srbije Mihajlo Cvetković dao čudesan gol u meču protiv Engleske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.
Srpski fudbalski biser Mihajlo Cvetković uljepšao je ogromnu pobjedu Srbije protiv U-19 reprezentacije Engleske golom sa polovine terena. Presjekao je dodavanje Ostrvljana, vidio da je njihov golman Oliver Vatmuf izletio i savladao ga u situaciji u kojoj niko nije ni pomislio da će šutnuti.
U razgovoru sa sajt Fudbalskog saveza Srbije Cvetković je otkrio kako mu je sinula ideja da šutira sa pola terena.
"Bio sam u srednjoj zoni i primijetio da je golman izašao malo, pokušao da to iskoristim šutem sa centra... Pogodio sam. Zadovoljan sam, sve u svemu, kako smo otvorili kvalifikacije. Ne smijemo ovdje stati", rekao je on.
Zajedno sa Bogdanom Kostićem, Cvetković je bio strijelac zlata vrijedna tri boda u završnoj fazi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
"Od starta smo znali kakva utakmica nas čeka i kakvog protivnika imamo pred sobom. Ispunili smo sve taktičke zahtjeve selektora i mislim da smo opravdali očekivanja. Naravno, imamo još dvije važne i zahtjevne utakmice. Posao i dalje nije završen, mislim da treba da budemo skoncentrisani maksimalno i da završimo u istom ritmu, jer ako nastavimo ovako sve je moguće", rekao je Mihajlo Cvetković.
Srbija će sljedeću utakmicu u kvalifikacijama igrati u subotu, 28. marta, od 17 časova, na stadionu Famalikao, a posljednji meč u kvalifikacionoj grupi zakazan je za utorak, 31. mart, protiv Poljske u Fafeu, u okolini Brage.
Plasman na završni turnir u Velsu (28. jun - 11. jul) izboriće samo prvoplasirana reprezentacija.