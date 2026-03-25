Kako je srpski vunderkind dao gol Engleskoj sa pola? "Primijetio sam da je golman malo izašao"

Kako je srpski vunderkind dao gol Engleskoj sa pola? "Primijetio sam da je golman malo izašao"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
U-19 reprezentativac Srbije Mihajlo Cvetković dao čudesan gol u meču protiv Engleske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Srpski fudbalski biser Mihajlo Cvetković uljepšao je ogromnu pobjedu Srbije protiv U-19 reprezentacije Engleske golom sa polovine terena. Presjekao je dodavanje Ostrvljana, vidio da je njihov golman Oliver Vatmuf izletio i savladao ga u situaciji u kojoj niko nije ni pomislio da će šutnuti.

U razgovoru sa sajt Fudbalskog saveza Srbije Cvetković je otkrio kako mu je sinula ideja da šutira sa pola terena.

"Bio sam u srednjoj zoni i primijetio da je golman izašao malo, pokušao da to iskoristim šutem sa centra... Pogodio sam. Zadovoljan sam, sve u svemu, kako smo otvorili kvalifikacije. Ne smijemo ovdje stati", rekao je on.

Zajedno sa Bogdanom Kostićem, Cvetković je bio strijelac zlata vrijedna tri boda u završnoj fazi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

"Od starta smo znali kakva utakmica nas čeka i kakvog protivnika imamo pred sobom. Ispunili smo sve taktičke zahtjeve selektora i mislim da smo opravdali očekivanja. Naravno, imamo još dvije važne i zahtjevne utakmice. Posao i dalje nije završen, mislim da treba da budemo skoncentrisani maksimalno i da završimo u istom ritmu, jer ako nastavimo ovako sve je moguće", rekao je Mihajlo Cvetković.

Srbija će sljedeću utakmicu u kvalifikacijama igrati u subotu, 28. marta, od 17 časova, na stadionu Famalikao, a posljednji meč u kvalifikacionoj grupi zakazan je za utorak, 31. mart, protiv Poljske u Fafeu, u okolini Brage.

Plasman na završni turnir u Velsu (28. jun - 11. jul) izboriće samo prvoplasirana reprezentacija.

