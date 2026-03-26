Srbija igra sa Argentinom pred Svjetsko prvenstvo: "Orlovi" putuju u Ameriku da spreme Lionela Mesija

Fudbalska reprezentacija Srbije bi trebalo da u reprezentativnoj pauzi pred Svjetsko prvenstvo odigra meč sa Argentinom.
Srbija čeka mečeve sa Španijom i Saudijskom Arabijom 27. i 31. marta, a sada dolazi informacija o mogućim novim duelima srpske selekcije. Navodno je Srbija spremna da bude posljednja provera Lionela Mesija i Argentine pred Svjetsko prvenstvo.
Nakon što odigraju mečeve sa Španijom na stadionu "Keramika" u Viljarealu, u goste u Bačku Topolu dolazi im Saudijska Arabija, a nakon toga će srpski tim po svoj prilici ići u Ameriku.
Prema informacijama koje je iznio novinar Maksimilijano Grilo sa "TNT Sportsa", Argentina će pred Svjetsko prvenstvo odigrati dva meča, sa Hondurasom i Srbijom.
Mečevi će biti odigrani u Teksasu i Alabami, što znači da će to biti posljednje provjere pred Mundijal. Prvi rival će biti selekcija "orlova", a tek onda će na red doći susret sa selekcijom iz Srednje Amerike.
Za koga se sprema Argentina?
Tim Argentine će igrati u grupi J i to prvo 16. juna sa Alžirom, pa zatim 22. juna sa Austrijom i na kraju 27. juna sa Jordanom. Argentinci brane titulu osvojenu prije četiri godine u Kataru.