Srbija igra sa Argentinom pred Svjetsko prvenstvo: "Orlovi" putuju u Ameriku da spreme Lionela Mesija

Fudbalska reprezentacija Srbije bi trebalo da u reprezentativnoj pauzi pred Svjetsko prvenstvo odigra meč sa Argentinom.

Izvor: MN Press/LUIS ROBAYO / AFP / Profimedia

Srbija čeka mečeve sa Španijom i Saudijskom Arabijom 27. i 31. marta, a sada dolazi informacija o mogućim novim duelima srpske selekcije. Navodno je Srbija spremna da bude posljednja provera Lionela Mesija i Argentine pred Svjetsko prvenstvo.

Nakon što odigraju mečeve sa Španijom na stadionu "Keramika" u Viljarealu, u goste u Bačku Topolu dolazi im Saudijska Arabija, a nakon toga će srpski tim po svoj prilici ići u Ameriku.

Prema informacijama koje je iznio novinar Maksimilijano Grilo sa "TNT Sportsa", Argentina će pred Svjetsko prvenstvo odigrati dva meča, sa Hondurasom i Srbijom.

Mečevi će biti odigrani u Teksasu i Alabami, što znači da će to biti posljednje provjere pred Mundijal. Prvi rival će biti selekcija "orlova", a tek onda će na red doći susret sa selekcijom iz Srednje Amerike.

Za koga se sprema Argentina?

Tim Argentine će igrati u grupi J i to prvo 16. juna sa Alžirom, pa zatim 22. juna sa Austrijom i na kraju 27. juna sa Jordanom. Argentinci brane titulu osvojenu prije četiri godine u Kataru.