"Malo teže vrijeme je iza mene": Sergej se oglasio prvi put nakon povratka u reprezentaciju

Sergej Milinković-Savić objasnio kako je preživio težak period u kojem nije igrao za reprezentaciju Srbije.

Fudbalska reprezentacija Srbije okupila se kako bi u narednim danima odigrala prijateljske mečeve protiv Španije (27. mart) i Saudijske Arabije (31. mart), a FSS je iskoristio priliku da uruči priznanja igračima sa 50 i više nastupa. Ovog puta su se u toj grupi našli Strahinja Pavlović, Luka Jović i Sergej Milinković-Savić, povratnik u nacionalni tim nakon više od godinu dana.

Nakon što je dobio Zlatnu loptu, prestižno priznanje koje FSS uručuju zaslužnim reprezentativcima, Sergej Milinković-Savić je govorio o svemu što je proživio u dresu nacionalnog tima. Sarađivao je sa Veljkom Paunovićem u velikim uspesima, bio oslonac reprezentacije, pa nestao sa spiska pozvanih...

"Hvala svima koji su bili dio ovog puta. Posle dužeg i malo težeg vremena što je iza mene, Zlatna lopta će mi dati još snage, još motiva za nešto sljedeće što će doći u narednim godinama. Veoma sam srećan zbog ovog priznanja. Kad se sjetim svog prvog ulaska u Kuću fudbala u Staroj Pazovi, i da danas stojim ovdje sa ovom Zlatnom loptom, sigurno da je to jedna velika stvar", prisjeća se Sergej Milinković-Savić i dodaje: "Često se prisjetim meča protiv Kine kada dajem intervjue... Prošlo je dosta vremena, ali sigurno da će mi ta utakmica uvijek biti neki pečat, s obzirom na to da je bila debitantska".

Pred nacionalnim timom su novi izazovi, a Milinković-Savić ostaje dosljedan pristupu koji ga je pratio kroz karijeru - korak po korak, utakmicu po utakmicu. Sada će mnogo toga biti drugačije nego u prethodnom periodu, a fudbalska javnost u Srbiji mnogo očekuje od njega pod komandom novog selektora.

"Naravno, idemo okupljanje po okupljanje. Evo sad u martu imamo dvije odlične provjere. Treba da razmišljamo iz utakmice u utakmicu i polako da se 'namještamo'. Prvo idemo u Španiju, zemlju u kojoj sam se rodio. Sigurno da će biti teško gostovanje, ali lijepo je igrati sa velikim ekipama ako želiš velike rezultate. I poslije, Saudijska Arabija... Igraću protiv kolega iz kluba. Jedva čekam obje utakmice i da počnemo da primjenjujemo to što šef traži od nas“

Karijera Sergeja Milinković-Savića u reprezentaciji Srbije blisko je povezana sa Veljkom Paunovićem, koji mu je već bio selektor u mlađim kategorijama. Sada će sarađivati ponovo, a priznanje za 50 odigranih mečeva uručeno je u Kući fudbala gdje su zajedno stvarali uspomene.

"Da, prvenstveno zbog ove fotografije sa Novog Zelanda koja krasi prostorije u Staroj Pazovi. Kad sam počeo ovdje u mlađim selekcijama, počeo sam sa Veljkom. I sigurno da poslije toliko godina, ovo je velika stvar i za mene i za njega... Kako je sam rekao, gledao me je od malena i sada mi uručuje Zlatnu lopte. Znam da i njemu to puno znači", rekao je Sergej i dodao: "Daj Bože da dočekamo i stotu... Vidjećemo. Ja ću se potruditi. I, naravno, zdravlje da posluži".

Sergej Milinković-Savić debitovao je za reprezentaciju Srbije u prijateljskom meču protiv Kine (2:0), davne 2017. godine. Na meču koji su Adem Ljajić i Aleksandar Mitrović riješili golovima, Sergej je odigrao svih 90 minuta, a zatim je samo nekoliko dana kasnije odigrao 74 minuta i upisao asistenciju za Ljajića u remiju (1:1) protiv Južne Koreje. Posljednji meč za reprezentaciju Srbije Sergej Milinković-Savić odigrao je na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj 2024. godine, kada mu je selektor Dragan Stojković Piksi dao samo tri minuta na terenu - nakon što su se odnosi između njih dvojice pokvarili. Sergej je do sada odigrao 54 meča za Srbiju.