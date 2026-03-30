Veljko Paunović najavio Saudijsku Arabiju: Nije ovo protokolarna utakmica

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović izjavio je da se utisci sa meča protiv Španije polako sliježu i da je najvažnije što je ekipa grupno pokazala želju da sprovede svoju ideju protiv jednog od najboljih timova na svijetu.

"Imali smo želju da prenesemo loptu na njihovu polovinu, ali nismo uvijek uspijevali. Grupa je bila pod stresom. Ponosni smo na igrače jer smo vidjeli elemente zbog kojih ćemo biti kompetentni kada dođe pravo takmičenje“, rekao je Paunović i dodao da sa zadovoljstvom prati rad mlađih kategorija, posebno omladinaca protiv Portugala, te da želi da talenti naprave korak ka A selekciji.

Govoreći o tome šta može bolje, Paunović je istakao da postoje veća očekivanja koja žele da ispune.

"Promjene mogu biti tehničko-taktičke, ali i zbog zamora. Najvažnije je da igrači shvate da igramo protiv reprezentacije koja se plasirala na Mundijal i koja je na prošlom Svjetskom prvenstvu pobijedila Argentinu. Ovo nije protokolarna utakmica koju ćemo lako pobijediti. Biće intenziteta, pobijediće onaj ko je spremniji. Želimo da poboljšamo donošenje lopte u završnu fazu i da bolje branimo svoj kazneni prostor. Ekipno funkcionisanje iz odbrane treba da prenesemo u napad".

Selektor Srbije je naglasio da je u protekla tri mjeseca započet proces koji traje do juna i da je prva faza još u toku. Posebno je istakao da ostaje tvrdoglav oko formacije 4-2-3-1 jer vjeruje u konstantnost i ponavljanje zahtjeva, a ne u reaktivne promjene.

"Jedini način da se dostignu najbolji je da se sa njima takmičimo. Nema potrebe da se krijemo. Veoma je važno da se u junu svi pojave i da kompletiramo put kojim idemo", poručio je Paunović.

O protivniku je rekao da je Saudijska Arabija ozbiljan tim koji će željeti da ispravi utisak nakon poraza od Egipta (0:4).

"Ranjeni su i biće tvrdi od samog početka. Spremni smo, imamo informacije od Rajka, Sergeja i Mitra. Plan je da Predrag Rajković brani prvi dio, a Đorđe Petrović drugi. Zadovoljan sam kako je Vanja odradio posao protiv Španije, drago mi je što su on i Sergej tu kao povratnici".

Na kraju je posebno pohvalio Aleksandra Mitrovića, kapitena "orlova".

"Mitrović donosi reprezentaciji mnogo i kao igrač i kao ličnost. Iako ga povreda sprečava da bude u maksimalnom izdanju, na posljednjih osam utakmica dao je šest golova i dvije asistencije. On je stabilan, zreo, kapiten i ima ogromno poštovanje u svlačionici. Veoma je važan za naš tim, reprezentaciju i zemlju".

Paunović je poručio da će utakmica protiv Saudijske Arabije biti još jedna važna provjera u procesu priprema za Ligu nacija, gdje Srbija želi da podigne nivo igre i bude spremna za najveće izazove.

Utakmica se igra u utorak u Bačkoj Topoli s početkom u 18 časova. Ovaj meč trebalo je da bude odigran u Kataru u okviru "Festivala fudbala", ali je taj događaj otkazan zbog krize na Bliskom istoku. Reprezentacija Saudijske Arabije pristala je na promjenu mjesta odigravanja meča, pa će gostovati u Srbiji.

