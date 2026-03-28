Srbija ostala bez Evropskog prvenstva: Ni tri gola nisu bila dovoljna

Srbija izgubila od Belgije u goleadi u Pančevu (3:4) i ostala bez plasmana na Evropsko prvenstvo za igrače do 17 godina.

U-17 reprezentacija Srbije nije uspjela da se kvalifikuje za Evropsko prvenstvo u Estoniji (25. maj - 7. jun), jer je u Pančevu izgubila 3:4 protiv Belgije, direktnog rivala za plasman.

Iako su gosti vodili ogromnih 3:0 u 47. minutu utakmice, izabranici Igora Matića vratili su se u meč i golovima Danila Feketea, Dragana Anokića i Tadije Samardžića uspjeli da zakuvaju završnicu. Ipak, Belgijanci su u drugom poluvremenu obezbijedili pobjedu svojim četvrtim golom, a drugim na utakmici Kijana Ahbahbara.

Zahvaljujući ovom rezultatu i činjenici da će plasman na EURO izboriti samo pobjednik grupe, Srbija je i teoretski ostala bez šansi da prođe jer ima tri boda manje od Belgijanaca. "Orlići" su u prvom kolu pobijedili Kipar 3:1, a u posljednjem će 31. marta igrati protiv Švajcarske.

Plasman na Evropsko prvenstvo izboriće samo prvoplasirana ekipa u grupi poslije tri odigrana kola, a drugo mjesto donosi mogućnost kvalifikovanja za Svjetsko prvenstvo za uzrast do 17 godina, zavisno od ukupnog plasmana.







