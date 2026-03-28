Srbija ostala bez Evropskog prvenstva: Ni tri gola nisu bila dovoljna

Dragan Šutvić
Srbija izgubila od Belgije u goleadi u Pančevu (3:4) i ostala bez plasmana na Evropsko prvenstvo za igrače do 17 godina.

Kadeti Srbije ne idu na Evropsko prvenstvo

U-17 reprezentacija Srbije nije uspjela da se kvalifikuje za Evropsko prvenstvo u Estoniji (25. maj - 7. jun), jer je u Pančevu izgubila 3:4 protiv Belgije, direktnog rivala za plasman.

Iako su gosti vodili ogromnih 3:0 u 47. minutu utakmice, izabranici Igora Matića vratili su se u meč i golovima Danila Feketea, Dragana Anokića i Tadije Samardžića uspjeli da zakuvaju završnicu. Ipak, Belgijanci su u drugom poluvremenu obezbijedili pobjedu svojim četvrtim golom, a drugim na utakmici Kijana Ahbahbara.

Zahvaljujući ovom rezultatu i činjenici da će plasman na EURO izboriti samo pobjednik grupe, Srbija je i teoretski ostala bez šansi da prođe jer ima tri boda manje od Belgijanaca. "Orlići" su u prvom kolu pobijedili Kipar 3:1, a u posljednjem će 31. marta igrati protiv Švajcarske.

Plasman na Evropsko prvenstvo izboriće samo prvoplasirana ekipa u grupi poslije tri odigrana kola, a drugo mjesto donosi mogućnost kvalifikovanja za Svjetsko prvenstvo za uzrast do 17 godina, zavisno od ukupnog plasmana.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

