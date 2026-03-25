Sjajan dan srpskog fudbala, još jedna pobjeda reprezentacije: Ognjen Matanović riješio dramu protiv Kipra

U-17 reprezentacija Srbije pobijedila Kipar 3:1 u Pančevu, golovima Vojina Marinkvića i dvostrukog strijelca Ognjena Matanovića.

Izvor: MN PRESS

Kadetska reprezentacija Srbije (U17) pobijedila je Kipar 3:1 (0:0) u prvom meču drugog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u uzrastu do 17 godina u Estoniji, od 25. maja do 7. juna. Na taj način je upotpunjen sjajan dan srpskog reprezentativnog fudbala, u kojem je i U-19 selekcija ostvarila veliku pobjedu protiv Engleske u kvalifikacijama u Portugalu.

Izabranici selektora Igora Matića ostvarili su očekivanu pobjedu, istina posle male drame u finišu utakmice kada je i riješeno pitanje pobjednika. Sve što je bilo interesantno viđeno je u drugom dijelu igre, kada su postignuti svi golovi. Srbija je došla u vođstvo golom Vojina Marinkovića u 64. minutu igre, ali neizvjesnost su Kiprani vratili desetak minuta prije kraja meča. Na scenu je tada stupio Ognjen Matanović i sva dva gola Srbiji donio tri vrijedna boda na putu do EP. Junak meča završio je utakmicu prije vremena, jer je morao u svlačionicu zbog prekršaja i "zarađenog" crvenog kartona.

Srbija u drugom kolu igra protiv Belgije, 28. marta (17,00) a tri dana kasnije slijedi posljednji meč sa Švajcarskom (16.00). Samo pobjednik grupe odlazi na prvenstvo Evrope.

Strelci: 1:0 Marinković 64, 1:1 Gerasimu 81, 2:1 Matanović 83, 3:1 Matanović 86.

Stadion: Sportski centar "Mladost" u Pančevu.

Sudija: Dovidas Švegžda (Litvanija)

SRBIJA: Radanović, Davidov, Popović, Marinković, Strika, Stanković (67. Matanović), Dragišić, Antić (84. Pejović), Dokić (67. Milvud), Samardžić (67. Vajagić), Fekete (82. Tadić). Selektor Igor Matić

KIPAR: Aresti, Panagi, Dimitru, Marneros, Konis, Gerukalis, Konstantinu (46. Teodoru), Pieri (75. Zampas), Gerasimu (75. Glafku), Makulas (63. Skender), Rotis: Selektor Mikalis Marku

"Mislim da smo dominirali od prvog minuta, stvarali šanse, imali posjed… Zasluženo smo pobijedili. Dali su nam gol iz prvog šuta, vratili smo se, pokazali karakter. Zadovoljan sam. Važna tri boda, ali već su misli usmjerene ka sljedećoj utakmici. Šteta zbog crvenog kartona. Mladost, u žaru borbe… Ništa mu ne zamjeram. Nadamo se da će biti samo jedna utakmica suspenzije. Odigrao je fantastično, kao i svi momci. Čestitam im ovom prilikom. Držali smo se onoga što treniramo, od prvog minuta imali smo kontrolu nad utakmicom. Danas ćemo malo proslaviti, od sutra su pripreme za Belgiju. Hvala publici koja nas je podržala, nadam se da će doći u još većem broju protiv Belgije i Švajcarske", rekao je selektor Igor Matić