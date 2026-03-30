Aleksandar Mitrović pred meč sa Saudijcima: "Ti milioni koje ulažu imaju dvije strane medalje"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Aleksandar Mitrović je pričao o velikim ulaganjima u saudijski fudbal.

aleksandar mitrovic o milionima u saudijskom fudbalu Izvor: Youtube/ Fudbalski savez Srbije

Pred meč Srbije sa Saudijskom Arabijom u Bačkoj Topoli naciji su se obratili selektor Veljko Paunović i kapiten srpskog tima Aleksandar Mitrović. Upitan je Mitrović o timu Arabije i o tome kao su ogromna ulaganja i dovođenje najvećih svjetskih zvijezda doprinijelo fudbalu u ovoj zemlji. 

Istakao je iskusni napadač i najbolji strijelac u istoriji Srbije da su ulaganja donijela mnogo ligi, ali da je napravilo problem kod mladih domaćih igrača. 

"Mislim da je to više uticalo na ligu i zemlju, nego na reprezentaciju. U posljednjih nekoliko godina došlo je dosta stranaca i njihovi lokalni igrači dobijaju dosta manje minuta i prostora za razvoj. Što se tiče lige, fudbala, jako je napredovao. Svake godine liga ide na bolje, ali što se tiče tih mladih igrača takav način im je malo otežao razvoj. Naravno kada trenirate sa Benzemom, Sergejom, Ronaldom, vi napredujete iz dana u dan. Ali mislim da su tim mladim igračima potrebne utakmice i prostor za razvoj.

Imaju kvalitetne igrače i prostor za razvoj, ali je pitanje za mnoge igrače da li će nakon ovog Svjetskog prvenstva i dalje igrati za reprezetnaciju. Dvije strane medalje. Što se tiče lige i same nacije mislim da je to veliki plus, što se tiče samih igrača mislim da oni više tu stagniraju i trpe", rekao je Mitrović.

Šta je rekao o samom meču? 

"Što se tiče same utakmice mislim da nas očekuje teška utakmica pred našim navijačima sa ekipom koja je učesnik Svjetskog prvenstva. Mislim da smo favoriti, igramo kući. Kvalitetna smo reprezentacija i ovo je lijepa provjera za nas da probamo da pobijedimo i da uradimo ono što selektor traži od nas", istakao je korpulentni napadač iz Smedereva.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

