Selektor Srbije Veljko Paunović podmladiće reprezentaciju Srbije pred takmičarske mečeve na jesen.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije neće učestvovati na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku 2026. godine, ali će pred taj turnir odigrati dvije utakmice. Srbija će u Portugalu igrati protiv Zelenortskih Ostrva, a zatim u Meksiku protiv jednog od domaćina Mundijala, kojem će to biti generalna proba pred početak turnira.

Iako se ranije pričalo o meču protiv Argentine, ta utakmica neće biti odigrana - Srbija će umjesto toga igrati protiv Zelenortskih Ostrva, a selektor Paunović zadovoljan je kvalitetima rivala. Smatra Paunović da je to najbolje moguće rješenje, između ostalog i jer bi na toj utakmici mogao da vidi igrače koji tek treba da se nametnu reprezentaciji.

"S obzirom na okolnosti i logističke poteškoće, u saradnji sa FIFA, došli smo do najboljeg mogućeg rješenja u terminu koji prethodi putovanju u Meksiko. Vodili smo računa o velikom opterećenju igrača nakon dugih i zahtevnih klupskih sezona i željeli da izbjegnemo dodatne napore, kako bismo obezbijedili optimalne uslove za rad i pripremu ekipe", rekao je selektor Srbije Veljko Paunović o utakmici koja čeka nacionalni tim.

Vidi opis Veljko Paunović podmlađuje reprezentaciju Srbije: Već u maju počinju velike promjene Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Selektor Veljko Paunović najavio je da će mečevi protiv Zelenortskih Ostrva u maju i Meksika u junu biti prilika da testira nova lica i tako proširi krug kandidata za reprezentaciju. Za sada nije jasno na koga je tačno selektor mislio, ali je očigledno da će Srbija u narednom periodu željeti da se podmladi i ubrza.

"Ovo je odlična prilika da provjerimo i neke igrače koji su se u međuvremenu nametnuli, što je u skladu sa našim planom podmlađivanja tima i stvaranja šire baze kandidata za izazove koji nas očekuju na jesen u Ligi nacije protiv Njemačke, Holandije i Grčke, a naročito od marta sledeće godine kada startuju kvalifikacije za Evropsko prvenstvo", dodao je Paunović.

Ko će debitovati kod Veljka Paunovića?

Prije samo nekoliko sedmica, selektor Srbije Veljko Paunović pružio je priliku Stefanu Bukincu, koji je igrao na utakmicama protiv Španije i Saudijske Arabije. Takođe, povjerenje je ukazano Njegošu Petroviću i Petru Staniću, koji su na pripremnom meču protiv Saudijske Arabije debitovali za seniorsku selekciju. Jedini nastup za seniorsku reprezentaciju Srbije kod selektora Veljka Paunovića zabilježio je i Jovan Milošević, koji je u novembru 2025. godine igrao protiv Letonije, a na posljednjem okupljanju nije se našao zbog povrede.

Deo reprezentacije Srbije u martu bio je i kapiten Vanja Dragojević, ali on nije dobio priliku da zaigra, pa će tek u narednom periodu upisati prvi meč u seniorskoj selekciji. Da Veljko Paunović ozbiljno računa na njega pokazuju i pozivi koje mu je upućivao za okupljanja fudbalera iz Superlige Srbije.

Vidi opis Veljko Paunović podmlađuje reprezentaciju Srbije: Već u maju počinju velike promjene Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Prvi poziv u seniorsku reprezentaciju u narednom periodu sasvim sigurno će dobiti i lijevi bek Crvene zvezde Adem Avdić, pošto se tokom prolećnog dijela nametnuo kao jedan od najzanimljivijih igrača u Superligi Srbije. Imajući u vidu da reprezentacija već godinama ima probleme na bekovskim pozicijama, Avdić bi mogao da bude dugoročno rešenje.

Kandidata za nacionalni tim ima i više nego dovoljno, a do ljeta ima vremena i da nam Fudbalski savez Srbije servira neko iznenađenje. Recimo, Srbija bi mogla da pokaže interesovanje za Filipa Bilbiju, koji ima odličnu sezonu u drugom rangu njemačkog fudbala.