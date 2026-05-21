Trener Partizana Đoan Penjaroja iznio je utiske poslije druge pobjede svog tima nad Crvenom zvezdom.

Izvor: Screenshot/YouTube/@CrvenazvezdaKK

Partizan je obezbijedio plasman u finale ABA lige i to poslije dvije vezane pobjede nad Crvenom zvezdom, uz činjenicu da su obje bile vrlo ubjedljive protiv "vječitog" rivala. Trener Partizana Đoan Penjaroja skromno je iznio stav o pobjedi nad crveno-bijelima, naglašavajući da nije uobičajeno da se rival kakav je Zvezda pobijedi toliko puta zaredom. Ujedno, Španac je prokomentarisao i čudan sistem takmičenja i nije krio da mu veoma smeta razmak od dvije nedjelje između mečeva.

"Srećni smo zbog pobjede u ovoj seriji. Jasno je da smo imali probleme u posljednjoj četvrtini kada lopta nije kružila kako smo željeli. Momci su se dobro nadmetali. Imali smo dobar fokus. Bili su vrlo dobri u prvoj četvrtini, igrali su dobro do poluvremena. Ovo je dobar rezultat za nas, za navijače. Poslije sezone koja nije bila laka za Partizan, jasno je. Mislim da navijači mogu da uživaju u rezultatima. Ovo nije dovoljno, imamo šansu da se borimo za titulu. Doduše, finale će početi tek za 15 dana, što je čudno, a u međuvremenu ćemo imati i nacionalno takmičenje. Pokušaćemo da se adaptiramo kada na red dođe KLS, a onda i kada počne finale regionalnog takmičenja", rekao je Penjaroja.

Vidi opis Penjaroja pobijedio Zvezdu, pa otkrio šta je promijenilo Partizan: "Htjeli su da igraju individualno" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Partizan je u posljednjih šest mečeva slavio pet puta. U posljednja dva meča imao je i po 20 poena razlike u duelima sa Crvenom zvezdom. "Nije bilo rutinski. Teško je nadmetati se sa timom kao što je Crvena zvezda. Imaju fizički jake igrače i dobrog trenera. Jesmo pobijedili posljednje dvije utakmice, ali nije bilo lako. Imali smo fokus, igrali smo dobro, nije uobičajeno da pobijedimo našeg najvećeg rivala toliko puta zaredom, četiri pobjede zaredom. A to što je prošlo 11 godina, to je sjajno za navijače i za klub."

"Bilo je onih koji su htjeli da igraju individualno"

Od dolaska u tim Partizan igra bolje. Pobjede se nižu, pa iako je izostala Evroliga, postoji nada da će crno-bijeli biti šampioni regionalnog takmičenja i Srbije. Na kraju, ostaje pitanje šta je Penjaroja promijenio u timu, pa Valjak niže uspjehe. "Na kraju je važno da u timu imate prave igrače, da imate igrače koji žele da preokrenu sezonu. Igrači su sjajno trenirali u posljednjih mjesec dana, kao trener nisam uradio ništa posebno, ništa krupno, samo neke specifičnosti u igri. Igrači su shvatili da treba da budu borbeni, da dobro treniraju, da igraju timski. Prije nekoliko mjeseci situacija je bila loša, jasno je da su igrači želeli da igraju više individualno, ali su uspjeli to da otklone i da igraju zajedno. Počeli smo da igramo kao tim, zasluge idu igračima, a ne treneru."

Kada je u pitanju ABA liga, Partizan će ponovo na teren za dvije nedjelje. "Vrlo je jasno da vodeći ljudi takmičenja moraju da razmisle da li je ovo dobar sistem. Teško je izdržati toliki razmak, uz to igraćemo i drugo takmičenje, sa drugom ekipom, isto je i sa Crvenom zvezdom. To je za mene kao trenera čudno, nije dobro ni za takmičenje. Šta je, tu je", rekao je.

"Nik Kalates je legenda"

Izvor: MN PRESS

U prvom polufinalnom meču ABA lige govorilo se o Niku Kalatesu, a ponovo i u drugom. Iskusni Grk pokazao je da su godine samo broj. "Legenda. On je jedan od najvažnijih igrača u posljednjih 15 godina. Neizmjerno je iskusan i u posljednje dvije utakmice je igrao sjajno, ali nije samo on u pitanju. Nik je važan za tim. Imao je problem sa leđima, ali je želio da izađe na teren i da igra. To je važno, pomaže da ekipa zadrži fokus na ciljevima", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja.

Bonus video:

Pogledajte 00:34 Saša Obradović: Došli ste da čujete zlo, poštedite me Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)